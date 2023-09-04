Нацбанк: 9 із 10 операцій з платіжними картками — безготівкові; кожна друга така покупка сплачується з NFC ґаджетами

Нацбанк опублікував новий звіт про стан справ на ринку платіжних карток — за підсумками другого кварталу 2023 року. Є кілька цікавих моментів, які варті уваги, наводимо їх тезово.

Безготівкові розрахунки українців — цікава статистика та інфографіка зі звіту НБУ

Попри другий рік війни частка безготівкових розрахунків залишається високою — так, у другому кварталі частка за сумою становить 62,1% всіх операцій із платіжними картками, за кількістю досягає 92,8% (за I квартал 2023 року — 69,4% та 94% відповідно).

За весь квартал усього здійснено 1 842,9 млн операцій (безготівкових та з отримання готівки) на суму 1 334,9 млрд грн. Йдеться про операції з платіжних карток, емітованих українськими банками, в Україні та за її межами.

Левова частка безготівкових операцій з платіжними карками у загальній структурі (як за сумою, так і за кількістю) — розрахунки через POS-термінали (46,4% та 72,6% відповідно). В кількісному — 1242,5 млн операцій на суму 385,2 млрд грн.

На перекази з картки на картку припала третина за сумою (32,1%) та майже десята частина за кількістю (8,5%). Оплата товарів і послуг в інтернеті — 14,9% за сумою та 14,6% за кількістю.

Кількість активних POS-терміналів у торговельній та сервісній мережах у червні порівняно з січнем зросла на 8,3%, до 388,1 тис., а бізнесів, де можна розрахуватися картою, побільшало на 12,2% (до 355,9 тис.), а кількість банкоматів зросла на 1,2% (до 15,8 тис. шт.).

Загальна кількість емітованих платіжних карток в Україні досягла 110,3 млн — на 1%, ніж у січні. Також суттєво зросла кількість платіжних карток, з якими щомісяця здійснювалися видаткові операції, на 3% — із 45,9 млн у січні до 47,2 млн у червні. Кількість безконтактних платіжних карток збільшилася на 5% порівняно з січнем, а їхня частка сягнула 57%.

Частка токенізованих платіжних карток з початку року зросла на 14% (до 9,7 млн шт.), а їхня частка наразі становить 21% (у січні 2023 року — 19%). Це означає, кожна п’ята активна платіжна картка — токенізована (технологія є різновидом шифрування, до цифрового гаманця прив’язується не сама карта, а її копія (токен) для того, щоб мінімізувати ризик компрометації чутливих даних). Як наслідок, лише десята частина операцій (10,6% за сумою та 9,4% за кількістю) у II кварталі цього року здійснювалася в торговельній мережі з фізичним зчитуванням даних із носія картки (проти 12,4% та 11,1% у I кварталі відповідно).

Безконтактні розрахунки із використанням NFC-гаджетів займають майже 50%, що збігається з лютневим дослідженням MasterCard. Їхня сума у II кварталі 2023 року становила 344,5 млрд грн (у I кварталі – 307,4 млрд грн).