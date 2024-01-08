Нація Навахо виступила проти доставки людського праху на Місяць — але місія Peregrine все одно стартувала

Наукові прилади — не єдине, що прямує до Місяця на борту комерційної місії Peregrine. Дві компанії, що спеціалізуються на «‎космічних похованнях» також додали до «‎корисного вантажу» кремовані останки людей (зокрема творця серіалу «Зоряний шлях» Джина Родденберрі та письменника-фантаста Артура К. Кларка), що не надто сподобалося нації Навахо.

Навахо — це індіанський народ, що проживає, головним чином, на території США, і вважає Місяць священним. Президент нації Буу Нігрен вже заявив, що розміщення людських останків на природному супутнику Землі є його «‎оскверненням».

«Священність Місяця глибоко вкорінена в духовність і спадщину багатьох культур корінних народів, включаючи нашу власну», — сказав Нігрен у заяві. «Розміщення там людських останків є глибоким оскверненням цього шанованого нашим народом небесного тіла».

Минулого місяця Нігрен надіслав листи в NASA і Міністерство транспорту, яке ліцензує комерційні космічні запуски, з проханням відкласти політ Peregrine на Місяць.

Водночас американський корабель не вперше намагається доставити людські останки на Місяць — у 1998 році місія NASA Lunar Prospector запустила невелику капсулу з прахом Юджина Шумейкера, піонера планетарної геології, а у 1999 році корабель навмисно «‎врізався» у супутник, щоб залишити там кремовані останки дослідника. На той час нація Навахо також протестувала, і хоча в NASA обіцяли проконсультуватися з правлінням племені наступного разу, під час старту Peregrine про це забули.

«Цей акт ігнорує попередні домовленості та обіцянки щодо поваги та консультацій між NASA та нацією, зокрема після місії Lunar Prospector у 1998 році», — сказав Нігрен у заяві. Він додав, що прохання про консультацію «вкорінене в бажанні забезпечити дотримання наших культурних звичаїв, особливо тих, що пов’язані з Місяцем і поводженням з померлими».

Тим часом місія Peregrine сьогодні зранку успішно стартувала на ракеті Vulcan зі станції космічних сил на мисі Канаверал у Флориді. У разі успішного завершення вона може отримати звання посадкового модуля США, який здійснив посадку на Місяці вперше з 1972 року, з часів висадки «‎Аполлона».