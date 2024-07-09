Не пройшло й 40 років. Microsoft додала у Блокнот перевірку правопису та автовиправлення

Microsoft почала тестувати нові функції в Блокноті ще у березні, а відсьогодні з оновленням вони будуть доступні для всіх користувачів Windows 11 через Microsoft Store.

Функція перевірки правопису, яка з’являється у Блокноті через 41 рік після його запуску, виділятиме слово червоним кольором, якщо воно написане з помилками, а користувачі зможуть натиснути на нього правою кнопкою миші, аби побачити альтернативні пропозиції (для української мови оновлення ще не доступне).

Автовиправлення тим часом працює автоматично і прибирає незначні та очевидні помилки в орфографії чи одруки (їх можна скасувати вручну).

Нові функції можна деактивувати в налаштуваннях Блокнота або налаштувати для окремих розширень файлів (наприклад, лише для .txt, але не для файлів .md або .lic).

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За інформацією The Verge, перевірка орфографії вимкнена за дефолтом для файлів журналів або «інших типів файлів, пов’язаних із кодуванням».

Microsoft часто розгортає оновлення поступово, тож не всі користувачі побачать функції одразу.

Слід зазначати, що для Блокнота в епоху Windows 11 оновлення додають не вперше: раніше програма отримала інтерфейс із вкладками, темний режим та вбудований лічильник символів.

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