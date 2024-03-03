Не тільки авто: ще 5 проєктів, які «вбила» Apple

Нещодавно стало відомо, що Apple припинила свої десятирічні зусилля зі створення власного авто під кодовою назвою Project Titan — технологічний гігант працював над створенням електромобіля з функціями автономного керування. Але це не перший раз, коли Apple відмовляється від проєктів.

Мультифункціональний пристрій Apple Paladin

Apple Paladin поєднував комп’ютер, факс, сканер і телефон — усе в одному продукті. Як можна бачити на фото прототипу, пристрій мав екран та кріплення для телефонної трубки. Проєкт був припинений в середині 1990-х з невідомих причин.

МФП на основі телефона Apple WALT

Вперше представлений у 1993 році телефон Apple WALT (скорочення від Wizzy Active Lifestyle Telephone) був ще однією комбінацією пристроїв, цього разу все будувалося навколо телефона.

Невипущений телефон мав сенсорний екран, ідентифікатор абонента, внутрішню адресну книгу та стилус. Він здійснював доступ до онлайн-банкінгу, розпізнавання рукописного тексту, мав налаштування рингтонів. До припинення проєкту було створено лише кілька прототипів.

IT Project Management. Отримайте дієвий набір знань та навичок для роботи на всіх етапах життєвого циклу IT-проекту. Приєднатися

Зарядний килимок для кількох гаджетів AirPower

Бездротовий зарядник AirPower, здатний живити три пристрої одночасно, був представлений разом з iPhone X у 2017 році. Запуск був призначений на 2018 рік, але був відкладений через проблеми з нагріванням. Затримки викликали багато припущень щодо його долі, доки Apple не припинила розробку AirPower у 2019 році.

Зарядний пристрій MagSafe

Apple представила лінійку бездротових зарядних пристроїв MagSafe у 2020 році. Кілька років потому в інтернеті почали поширюватися зображення невипущеного продукту MagSafe, відомого як Magic Charger. Це була складна металева підставка з інтегрованою шайбою MagSafe, що дозволяє заряджати iPhone у вертикальному положенні. Незрозуміло, що сталося з проєктом, проте на ринку доступно багато інших підставок MagSafe.

Телевізор

Apple витратила понад десять років на розробку телевізора надвисокої чіткості, перш ніж скасувати проєкт на невизначений термін у 2015 році.

За даними Wall Street Journal, технічний гігант вирішив, що йому буде важко виділитися серед конкурентів, таких як Samsung, попри такі характеристики, як прозорий скляний екран із лазерним зображенням.

Натомість компанія зосередилася на розробці медіаплеєра AppleTV. Платформа потокової передачі Apple TV зараз активно розвивається.

Джерело: Business Insider

Триває конкурс авторів ІТС. Напиши статтю про розвиток ігор, геймінг та ігрові девайси та вигравай професійне ігрове кермо Logitech G923 Racing Wheel, або одну з низькопрофільних ігрових клавіатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!