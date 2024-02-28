Apple відмовляється від створення електромобіля — Марк Гурман

Apple припиняє десятирічні зусилля зі створення електромобіля, за даними інсайдерів. Марк Гурман з Bloomberg каже, що у вівторок компанія дуже здивувала цим рішенням 2000 співробітників, які працювали над проєктом.

Непублічне рішення було узгоджене головним операційним директором компанії Джеффом Вільямсом та віцепрезидентом Кевіном Лінчем. Ці керівники повідомили співробітникам, що проєкт згортається. Багатьох співробітників автомобільної команди, відомої як «Група спеціальних проєктів», або SPG, переведуть до відділу штучного інтелекту під керівництвом Джона Джаннандреа. Ці співробітники зосередяться на проєктах генеративного штучного інтелекту, який стає більш важливим пріоритетом для компанії.

Команда Apple Car також складається з кількох сотень інженерів апаратного забезпечення та дизайнерів автомобілів. Цілком можливо, що вони зможуть претендувати на роботу в інших командах Apple. Очікуються звільнення, але незрозуміло скільки їх буде.

Ця неофіційна інформація Bloomberg була позитивно сприйнята інвесторами: у вівторок вартість акцій Apple зросла приблизно на 1%, до $182,63.

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Рішення остаточно згорнути проєкт стало бомбою для компанії та поклало край багатомільярдній програмі «Проєкт Титан», яка б мала перевести Apple у цілком нову галузь. Технологічний гігант почав працювати над автомобілем приблизно у 2014 році, націлившись на повністю автономний електромобіль із салоном, схожим на лімузин, та голосовою навігацією.

Але проєкт мав проблеми майже з самого початку, Apple кілька разів змінювала керівництво команди та стратегію. Лінч і Вільямс взяли на себе керівництво цим підприємством кілька років тому — після відходу Дуга Філда, який зараз є старшим керівником Ford Motor Co.

Apple знаходилася у багатьох роках від виробництва автомобіля та розглядала багато різних варіантів конструкції. Серйозною проблемою була технологія автономного керування. Apple тестувала свою систему на дорогах з 2017 року з використанням екстер’єру позашляховика Lexus та десятками автомобілів на дороги США. Компанія також випробувала більш секретні компоненти на гігантській трасі у Фініксі, яка колись належала Chrysler.

За словами інсайдерів, найвище керівництво Apple ухвалило рішення протягом останніх тижнів. Останнім рішенням до того було відкладення випуску автомобіля до 2028 року та зниження специфікацій автономного керування з рівня 4 до рівня 2+. Колись Apple задумала створити автомобіль без керма та педалей, але відмовилася від цієї ідеї. Компанія також витратила час на роботу над віддаленим командним центром, який міг би замінити водія.

Згідно з новою домовленістю, Лінч буде підпорядковуватися Джаннандреа. Раніше він підпорядковувався Вільямсу, який також керував розробкою програмного забезпечення для Apple Watch.

Зовсім недавно Apple уявляла, що автомобіль буде коштувати близько $100 000. Але керівництво було стурбоване тим, чи транспортний засіб зможе забезпечити прибуток, який Apple зазвичай отримує від своїх продуктів. Правління компанії також було стурбоване продовженням витрат сотень мільйонів доларів на рік на проєкт, який може ніколи не побачити світ.

Зосередження на штучному інтелекті може бути кращим вибором, вважають аналітики Bloomberg Intelligence Анураг Рана та Ендрю Жірард: «Рішення Apple відмовитися від електромобілів і спрямувати ресурси на генеративний штучний інтелект є хорошим стратегічним кроком, на нашу думку, враховуючи довгостроковий потенціал прибутковості потоків доходу від штучного інтелекту в порівнянні з автомобілями».

Apple зіткнулася з охолодженням ринку електромобілів. Зростання продажів сповільнилося в останні місяці: високі ціни та відсутність зарядної інфраструктури перешкоджають звичайним покупцям переходити на повністю електричні транспортні засоби. General Motors та Ford намагаються виробляти більше гібридних автомобілів після того, як зіткнулися зі слабким попитом на електромобілі та вузькими місцями у виробництві. Інші автовиробники відчутно знижують ціни на електромобілі, плани виробництва та прогнози прибутку.

Tesla, піонер революції електромобілів у США, попередила, що темпи її розширення цього року будуть значно нижчими. Згідно з прогнозом UBS AG, зростання внутрішніх продажів електромобілів цього року сповільниться до 11% з прогнозованих у 2023 році 47%.

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