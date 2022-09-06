Нейромережа DALL-E навчилася домальовувати об’єкти поза межами відомих картин

Компанія OpenAI додала нову функцію outpointing до своєї моделі штучного інтелекту DALL-E, яка дозволяє системі генерувати нові візуальні ефекти, що розширюють межі будь-якого заданого зображення.
На головному зображенні видно, як DALL-E за допомогою людської підказки «уявляє», що знаходиться за кадром портрета Йоганна Вермеєра «Дівчина з перлиною сережкою». При цьому навіть з обмеженої інформації, наданої портретом, система «домальовує» об’єкти відповідно до стилю Вермеєра, імітуючи тіні та відблиски оригіналу.
“Paramount Pictures Outpainting” by lu9_st#dalle #dalle2 #aiart #aiartwork pic.twitter.com/B3t0lBSCgz
— Best Dalle2 AI Art 🎨 (@Dalle2AI) September 1, 2022
Функцію outpointing можна використовувати для розширення оригінального контенту. Багато користувачів DALL-E використовували її, щоб побачити, що знаходиться за межами відомих зображень. Однак, як і інші системи ШІ, що перетворюють текст на зображення, модель вимагає, щоб люди описували нові візуальні ефекти. Тому в деяких випадках розширені зображення виконані в одному стилі з вихідними творами. А в інших випадках виходить постапокаліптична Мона Ліза.
“Outpainting: an apocalyptic Mona Lisa” by tonidl1989#dalle #dalle2 #aiart #aiartwork pic.twitter.com/puYVxjyFMm
— Best Dalle2 AI Art 🎨 (@Dalle2AI) September 1, 2022
У наступному відео демонструється, як художник Август Камп розширює зображення картини «Дівчина з перлиною сережкою» невеликими частинами за раз, іноді переробляючи результат, створений нейромережею DALL-E.
DALL·E: Introducing Outpainting
Extend creativity and tell a bigger story with DALL-E images of any size
blog: https://t.co/dBRzCXWDYF pic.twitter.com/9sOyDMPEb7
— AK (@_akhaliq) August 31, 2022
Зазначимо, з недавнього часу генератор зображень DALL-E став доступним для широкого кола користувачів.
Джерело: The Verge