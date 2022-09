Нейромережа DALL-E навчилася домальовувати об’єкти поза межами відомих картин

Компанія OpenAI додала нову функцію outpointing до своєї моделі штучного інтелекту DALL-E, яка дозволяє системі генерувати нові візуальні ефекти, що розширюють межі будь-якого заданого зображення.

На головному зображенні видно, як DALL-E за допомогою людської підказки «уявляє», що знаходиться за кадром портрета Йоганна Вермеєра «Дівчина з перлиною сережкою». При цьому навіть з обмеженої інформації, наданої портретом, система «домальовує» об’єкти відповідно до стилю Вермеєра, імітуючи тіні та відблиски оригіналу.

Функцію outpointing можна використовувати для розширення оригінального контенту. Багато користувачів DALL-E використовували її, щоб побачити, що знаходиться за межами відомих зображень. Однак, як і інші системи ШІ, що перетворюють текст на зображення, модель вимагає, щоб люди описували нові візуальні ефекти. Тому в деяких випадках розширені зображення виконані в одному стилі з вихідними творами. А в інших випадках виходить постапокаліптична Мона Ліза.

У наступному відео демонструється, як художник Август Камп розширює зображення картини «Дівчина з перлиною сережкою» невеликими частинами за раз, іноді переробляючи результат, створений нейромережею DALL-E.

DALL·E: Introducing Outpainting

Extend creativity and tell a bigger story with DALL-E images of any size

blog: https://t.co/dBRzCXWDYF pic.twitter.com/9sOyDMPEb7

— AK (@_akhaliq) August 31, 2022