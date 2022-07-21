Нейронна мережа DALL-E, що створює зображення за текстовим описом, стає доступною в бета-версії для 1 млн користувачів

Консорціум OpenAI запустив бета-версію генератора зображень DALL-E, яка найближчими тижнями стане доступною для 1 млн користувачів зі списку очікування. Раніше ним могли скористатися лише представники невеликої групи.

DALL-E є нейронною мережею, яка здатна генерувати зображення на основі текстового опису, а з недавніх пір також може редагувати вже наявні фотографії. Зареєстровані користувачі отримають безкоштовно 50 кредитів на генерацію зображень першого місяця і 15 кредитів кожен наступний місяць. Кожен кредит дозволяє згенерувати 4 зображення на основі одного вихідного опису або 3 з можливістю редагування опису. Якщо комусь буде недостатньо безкоштовних кредитів, то є можливість купівлі додаткового пакета зі 115 кредитів за ціною $15.

Бета-версія розширює права на використання DALL-E, включаючи комерційні проєкти. Таким чином, користувачі зможуть надрукувати згенеровані зображення, наприклад, на одязі чи в дитячих книгах. Разом з тим OpenAI забороняє використовувати DALL-E для створення зображень, які включають реалістичні особи, іменований контент (наприклад, конкретну людину або місце) та «відверті» матеріали. Консорціум, як і раніше, стурбований тим, що люди можуть зловживати технологією для дезінформації, дипфейків та інших шкідливих цілей.

Джерело: Engadget