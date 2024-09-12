Непрофесійні космонавти вперше в історії вийшли у відкритий космос і навіть встановили декілька рекордів

Мільярдер Джаред Айзекман та інженер SpaceX Сара Гілліс здійснили перший в історії вихід у відкритий космос у межах комерційної місії.

12 вересня 2024 року стало знаменною датою в історії космонавтики. Уперше непрофесійні астронавти здійснили вихід у відкритий космос під час приватної місії Polaris Dawn. Джаред Айзекман, мільярдер і засновник платіжної системи Shift4 Payments, та Сара Гілліс, інженер SpaceX, успішно покинули капсулу Dragon на висоті 700 кілометрів над Землею.

Вихід у космос розпочався о 11:52 за Грінвічем (13:52 за київським), коли Айзекман відкрив люк капсули Dragon.

«Вдома в нас багато роботи, але звідси Земля виглядає ідеальним світом», — прокоментував він свої перші враження. Гілліс приєдналася до нього через 15 хвилин.

Окрім Айзекмана та Гілліс, до складу екіпажу Polaris Dawn входять ще двоє учасників. Скотт «Кідд» Потіт, відставний пілот ВПС США та близький друг Айзекмана, виконує роль пілота місії. Анна Менон, інженерка SpaceX, є спеціалісткою місії та відповідає за медичні дослідження. Хоча Потіт і Менон не брали участі у виході у відкритий космос, вони відіграли критичну роль у забезпеченні безпеки операції з борту капсули.

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Ця космічна прогулянка встановила кілька рекордів. По-перше, вона відбулася на найбільшій висоті в історії позакорабельної діяльності — 700 км над поверхнею Землі. Для порівняння, Міжнародна космічна станція обертається на висоті приблизно 400 км.

По-друге, вперше чотири особи одночасно перебували у вакуумі космосу. Хоча лише Айзекман і Гілліс вийшли назовні, всі чотири члени екіпажу були одягнені в нові скафандри EVA від SpaceX. Це зробили для безпеки, оскільки капсула Dragon була повністю розгерметизована.

Підготовка до виходу була надзвичайно складною. Екіпаж провів два дні, дихаючи чистим киснем, щоб запобігти декомпресійній хворобі. Капсула Dragon, на відміну від МКС, не має шлюзової камери, тому її повністю розгерметизували перед виходом астронавтів.

Астронавти використовували нові скафандри для позакорабельної діяльності (EVA) від SpaceX. Ці костюми оснащені передовими технологіями, включно дисплеями з інформацією про стан систем життєзабезпечення. Скафандри виявилися достатньо гнучкими, щоб їх можна було використовувати як під час запуску та приземлення, так і для виходу у відкритий космос.

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Місія Polaris Dawn, фінансована Айзекманом, є частиною серії приватних космічних польотів, спрямованих на розширення можливостей людства в космосі. Окрім виходу у відкритий космос, місія має на меті досягти найвищої земної орбіти із часів програми «Аполлон» — до 1400 км над Землею.

Успіх місії Polaris Dawn відкриває нові перспективи для космічного туризму та наукових досліджень. Однак експерти зазначають, що до масових космічних подорожей ще далеко через високу вартість та технічні складнощі.

Джерело: BBC, Space