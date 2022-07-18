Несправедлива перевага для Intel – американська напівпровідникова індустрія розділилася через пільги у Законах CHIPS та FABS

У вівторок у Сенаті США може відбутися голосування щодо законопроєктів, спрямованих на підтримку індустрії комп’ютерних чіпів у країні. Розроблені нормативні акти спрямовані на те, щоб зробити США більш конкурентоспроможними у порівнянні з Китаєм, чия індустрія чіпів швидко зростала за останні 5 років і становить майже 10% світових продажів. Ці заходи включають субсидії на суму $52 млрд та інвестиційний податковий кредит для стимулювання виробництва у США.

Але у напівпровідниковій промисловості виникає розкол у зв’язку з цими законопроєктами. Деякі гравці стурбовані тим, що остаточний варіант законів може надати непропорційно більшу підтримку Intel, при цьому мало що роблячи для підтримки інших виробників чіпів, таких як AMD, Qualcomm та NVIDIA.

Intel разом з такими компаніями, як Texas Instruments та Micron, розробляє та виробляє власні чіпи. Такі фірми відповідно до Закону CHIPS матимуть вигоду від субсидій у розмірі $52 млрд для будівництва заводів. Крім того, вони отримають вигоду від інвестиційного податкового кредиту на придбання інструментарію для використання на своїх заводах у рамках Закону FABS.

AMD, Qualcomm та NVIDIA розробляють свої чіпи, але залучають виробничих партнерів для їх виготовлення. Таким чином, на них не поширюються вигоди у вигляді субсидій на будівництво заводів чи податкової підтримки інструментарію. Вони підтримують окрему версію Закону FABS, яка містить як податкову знижку на виробництво, так і податкову знижку на діяльність із розробки чіпів, що принесе їм безпосередню користь. Ця версія Закону FABS більше подобається ширшому колу учасників індустрії чипів. Крім того, Асоціація напівпровідникової промисловості, що представляє американські фірми з виробництва мікросхем, закликала законодавців ухвалити саме цю версію закону.

Представники компаній, яким нинішні версії законопроєктів не обіцяють жодних пільг, говорять про несправедливий з точки зору конкуренції розподіл ресурсів.

«У вас є Intel, яка може отримати $20 млрд згідно із Законом CHIPS плюс $5 млрд або $10 млрд згідно із Законом FABS. Отже, $30 млрд дістануться вашому прямому конкуренту, а ви не отримаєте жодного цента? Це спричинить проблеми на ринку», – сказав представник компанії на умовах анонімності.

Джерело: reuters