Ultra Turbo Mode на материнських платах Gigabyte покращує продуктивність в іграх на 35%

Материнська плата Gigabyte Z890 GAMING X WIFI7 / ITC

Gigabyte анонсувала «революційну» функцію підвищення продуктивності Ultra Turbo Mode для своєї лінійки материнських плат Z890 під процесори Intel Core Ultra 200S Arrow Lake.

Йдеться про налаштування BIOS, котрі підвищують продуктивність шляхом точного налаштування процесора, частоти пам’яті, затримки та обмежень живлення. За словами Gigabyte, режим забезпечує покращення ігрової продуктивності до 35%. Крім того, ця функція дає приріст у швидкодії пам’яті DDR5 до 68% у тесті AIDA64. Під час тестування режим Ultra Turbo забезпечив приріст FPS на 35% у Hitman 3: Dartmoor.

Концептуально це розвиток профілю Intel 200 Boost, з додатковими налаштуваннями та покращенням в BIOS. Intel представила профіль розгону 200S Boost та оптимізацію продуктивності Intel (IPO) для ще у квітні з метою безпечного розгону за допомогою BIOS материнської плати з повним гарантійним покриттям.

Раніше сайт Tom`s Hardware протестував режим 200S Boost та констатував незначне підвищення продуктивності до 7,5%, завдяки автоматичному застосуванню профілів розгону пам’яті. Пресет також покращує внутрішню комунікацію між чипами та збільшує тактову частоту ключових інтерфейсів, включаючи Next Generation Uncore (NGU) з 2,6 ГГц до 3,2 ГГц, а також Die-to-Die (D2D) з 2,1 ГГц до 3,2 ГГц. Застосування профілю призвело до приросту продуктивності в іграх від 3,7% до 11,6% залежно від гри.

На відміну від пропозиції Intel, режим Gigabyte Ultra Turbo від має три окремі профілі продуктивності, які оптимізовані для різних робочих навантажень та випадків використання. LV1 Intel 200S Boost, як випливає з назви, пропонує покращення, засновані на профілі Intel 200S Boost. Режим LV2 Turbo включає додаткові профілі розгону процесора та пам’яті, налаштовані Gigabyte для забезпечення «агресивної оптимізації» для ігор та загальної продуктивності. Режим LV3 Extreme вивільняє максимальний потенціал компонентів системи, хоча компанія не вказує на пов’язані з ним налаштування.

Ultra Turbo Mode доступний у вигляді оновлення BIOS материнських плат Gigabyte серії Z890. З араз компанія пропонує близько 20 материнок Z890. Виробник зазначає, що режими найкраще працюватимуть з процесорами Intel Core Ultra 200S з індексом, як Core Ultra 9 285K, Core Ultra 7 265K та Core Ultra 5 245K.