Netflix почав стягувати додаткову плату за «обмін паролями» в США та ще понад 100 країнах — кожен «‎друг» обійдеться у $7,99/місяць

Репресії Netflix досягли США — відтепер користувачі сервісу в країні мають платити за кожного додаткового користувача.

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Передплатники стандартного тарифного плану за $15,49 на місяць зможуть додати лише одного учасника, який обійдеться у $7,99/місяць, тоді як власники преміум-пакету можуть додати двох користувачів з такою ж ціною за кожного. Клієнти, які підписалися на базовий або рекламний тариф, взагалі не мають можливості «‎ділитися паролями».

Згідно з дописом у блозі, передплатники Netflix у США, які користуються послугою «за межами своєї родини», отримають електронного листа з повідомленням про нову політику компанії щодо обміну паролями.

Подібні правила діятимуть й у Великобританії, де Netflix стягуватиме з передплатників £4,99 щомісяця за додаткові слоти для учасників. У лютому сервіс поширив нові правила на Канаду, Нову Зеландію, Португалію та Іспанію.

На сайті Netflix сказано, що нові учасники матимуть власний пароль і профіль, оплачені особою, яка «запросила» їх приєднатися. Ці профілі матимуть певні обмеження – вони повинні бути активовані в тій самій країні, що й оригінальний користувач, можуть переглядати або завантажувати вміст лише на одному пристрої одночасно, та не отримають можливості створювати додаткові профілі чи входити через профіль Kids.

«Ми використовуємо таку інформацію, як IP-адреси, ідентифікатори пристроїв і дії в обліковому записі, щоб визначити, чи є пристрій, на якому ви ввійшли у свій обліковий запис, частиною вашої родини Netflix. Ми не збираємо дані GPS, щоб спробувати визначити точне фізичне місцезнаходження ваших пристроїв‎», – запевняють в компанії.

За підрахунками Netflix нині понад 100 млн людей користуються послугами стримінгового сервісу, використовуючи чужі облікові дані для входу, а з огляду на першу за десятиріччя втрату передплатників у 2022 році, зрозуміло, чому стримінг так активізувався у своїх «репресіях‎».