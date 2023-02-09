Глобальна заборона не за горами. Netflix почав стягувати додаткову плату за шеринг паролів у 4-х країнах

Netflix розгорнув платну функцію обміну паролів в Канаді, Новій Зеландії, Португалії та Іспанії.

Акаунти Netflix все ще доступні для спільного використання, але виключно в межах однієї родини. Щоб переконатися, що ваші пристрої пов’язані з основним місцем розташування, Netflix вимагає від користувачів підключатися до Wi-Fi в основній мережі, відкривати застосунок або вебсайт і переглядати щось принаймні раз на 31 день.

Пристрої, через які ви підключитесь, Netflix позначить як “надійні”, запам’ятає їх і не блокуватиме. А от користувачам, які спробують увійти у ваш акаунт з іншого місця, запропонують створити власний акаунт або попросять вас додати користувача до передплати, сплативши певну суму.

Платний обмін вже розгорнуто у чотирьох регіонах — там користувачі можуть додати до передплати до двох осіб за межами свого домогосподарства.

Вартість на кожного додаткового користувача по країнах:

Канада — 7,99 канадських доларів;

Нова Зеландія — 7,99 новозеландських доларів;

Португалія — 3,99 євро;

Іспанія — 5,99 євро.

Минулого тижня Netflix трохи заплутав користувачів та повідомив, що доступ з пристроїв, не пов’язаних з обліковим записом або облікових записів, до яких “постійно” звертаються за межами домогосподарства, можна отримати через чотиризначний код підтвердження, надісланий основному власнику акаунту. Однак згодом повідомлення про оновлення видалили.

На всі інші країни оновлення, ймовірно, будуть поширені до квітня 2023 року.

За підрахунками Netflix нині понад 100 млн людей користуються послугами стримінгового сервісу, використовуючи чужі облікові дані для входу, а з огляду на першу за десятиріччя втрату передплатників у 2022 році, зрозуміло, чому стримінг так активізувався у своїх “репресіях”.

Раніше стримінг запустив дешевшу передплату з рекламою: у перший місяць запуск на неї підписались 9% нових користувачів, а у грудні — 15%. Однак цільової аудиторії Netflix не досяг, через що був вимушений повертати рекламодавцям гроші.

Джерело: THR