Netflix розкрив дату виходу "Франкенштейна" Гільєрмо дель Торо — спочатку в кінотеатрах

Кадри зі зйомок фільму "Франкенштейн" / Netflix

Нове готичне фентезі Гільєрмо дель Торо, присвячене історії Франкенштейна та його монстра, нарешті отримало дату релізу. Чекати не довго, але найбільш нетерплячим глядачам доведеться спочатку відвідати кінотеатри, а не насолоджуватись прем’єрою на стримінгу.

Відтак, кінотеатральна прем’єра “Франкенштейна” призначена на 17 жовтня, тоді як на Netflix новинка з’явиться 7 листопада. Це звична тактика для стримінгу, який дає обмежений прокат фільмам, які мають потенціал до кінонагород. Відомо, що стрічка отримала рейтинг R і триває 2 години 29 хвилин.

Фільм “Франкенштейн” — це нова екранізація класичного роману Мері Шеллі 1818 року, яка представляє Оскара Айзека, як Віктора Франкенштейна та Джейкоба Елорді у ролі його жахливого творіння. Гільєрмо дель Торо написав сценарій і зрежисував фільм, який раніше називав мрією всього свого життя.

“Я вперше прочитав “Франкенштейна” Мері Шеллі ще дитиною та побачив Бориса Карлоффа в тому, що стало для мене майже релігійним станом. Монстри стали моєю особистою системою переконань”, — розповідав дель Торо під час дискусії на заході Netflix Tudum. “У моїх фільмах є сліди Франкенштейна… Дослідження стосунків між людством і монстрами, творцем і творінням, батьком і сином знову і знову поглинало мої історії. Я хотів зняти цей фільм ще до того, як у мене з’явилася камера, і я активно прагну цього вже 25 років”.

Поряд з оголошенням дати релізу Netflix представив два нові постери з Айзеком та Елорді: Франкенштейн стоїть перед великим вікном, а його монстр блукає в снігу.

Серед решти акторського складу: Міа Гот, як наречена Франкенштейна Елізабет; Крістоф Вальц, який взяв на себе роль доктора Преторіуса; а також Чарльз Денс, Берн Горман, Девід Бредлі й Ральф Айнесон (Ґалактус у “Фантастичній четвірці”).

“Франкенштейн” — далеко не перша співпраця дель Торо з Netflix. У 2022 році вони спільно випустили “Піноккіо”, який отримав “Оскар” як найкращий анімаційний фільм, а також антологію жахів “Кабінет курйозів Гільєрмо дель Торо”.