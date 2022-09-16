Netflix зняв екранізацію оповідання Стівена Кінга – фільм «Телефон містера Харрігана» виходить у жовтні

Netflix випустив трейлер екранізації оповідання Стівена Кінга «Телефон містера Харрігана». У трейлері Крейг, якого грає Джейден Мартелл («Воно» та «Дістати ножі»), спілкується з містером Харріганом, підстаркуватим мільярдером, якого грає Дональд Сазерленд.

Згідно з описом Netflix, фільм розповідає про спілкування Крейга та містера Харрігана за допомогою айфонів, які дозволяють їм залишатися на зв’язку після смерті старого. Трейлер виглядає зловісно: хлопчик залишає голосове повідомлення чоловікові після того, як той помер, внаслідок чого йому передзвонюють і хулігана, котрий приставав до нього, знаходять мертвим.

Деталь, що сильно відволікає увагу від того, що відбувається в трейлері – вік телефонів. Містерові Харрігану дають оригінальний iPhone, а пізніше у трейлері ми бачимо Крейга, що використовує iPhone 4 або 4S. Коротка історія, яку адаптує кінострічка, не належить до того періоду часу – вона була опублікована у 2020 році.

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Фільм буде доступний на Netflix з 5 жовтня – на початку сезону страшних фільмів під Хелловін.

Джерело: The Verge