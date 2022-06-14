GSC Game World відмовилася від російської озвучки S.T.A.L.K.E.R. 2 та перенесла гру на 2023 рік

Українська студія GSC Game World поділилася кількова важливими новинами щодо гаряче очікуваного рольового шутера S.T.A.L.K.E.R. 2.

Коли GSC Game World спочатку змінила написання підзаголовка з російської транслітерації Heart of ChErnobyl на українську Heart of ChOrnobyl, а потім повністю відмовилася продавати S.T.A.L.K.E.R. 2 на території росії через збройну агресію проти України, ми писали, що наступний логічний крок — відмова від російської локалізації гри. І ось з’явилося офіційне підтвердження, що GSC Game World відмовилася від російського озвучування S.T.A.L.K.E.R. 2 — її згадка деякий час зникла з офіційного сайту гри, який у росії раніше заблокували, оскільки розробники S.T.A.L.K.E.R. підтримують Україну і називають речі своїми іменами. Окрім того, PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в Discord-каналі підтвердив, що GSC Game World вирішила відмовитися від російської озвучки в S.T.A.L.K.E.R. 2 — офіційна повна локалізація буде лише українською та англійською мовами. Водночас гру буде субтитровано 16 мовами, включаючи російську.

S.T.A.L.K.E.R. 2 перенесли на 2023 рік

Спочатку S.T.A.L.K.E.R. 2 планували випустити 28 квітня 2022 року, але на початку 2022 року студія перенесла реліз на 8 грудня 2022 року. 2 березня київський розробник вимушено призупинив розробку на час релокації працівників та надання допомоги їхнім сім’ям через війну, яку розв’язала росія проти України. У травні повідомлялося, що GSC Game World відновила роботу над S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl після релокації до Чехії. І ось зараз GSC Game World підтвердила, що S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl переїхав на 2023 рік.

***

Перша гра знаменитої серії шутерів від GSC Game World вийшла у 2007 році, а наступні два роки розробники випустили два доповнення до гри. Про розробку другої частини S.T.A.L.K.E.R. повідомлялося ще 2010-го, але роботи над проєктом кілька разів призупинялися.