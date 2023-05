Кримський міст, спиш? В Україну їдуть британські ракети Storm Shadow з дальністю 250 км та зарядом 450 кг

Британський міністр оборони Бен Воллес підтвердив передачу Україні авіаційних ракет Storm Shadow. Ракета довжиною 5 м вражає цілі з відривом 250 км (в експортному варіанті) бойовою частиною вагою 450 кг, пробиваючи броню та бетон.

За інформацією Sky News, частина ракет вже перебуває в Україні: Уоллес сказав, що вони зараз «зараз летять чи вже перебувають у самій країні». Багато місяців Україна закликала союзників надати таку зброю, проте стикалася з побоюваннями ескалації війни у ​​разі ударів по росії. Ракети Storm Shadow дозволять знищувати військові цілі на всій окупованій території.

Боєголовка Storm Shadow несе два заряди: кумулятивний струмінь пропалює броню, бетон або ґрунт, дозволяючи основній частині проникнути крізь захист та спричинити максимальну шкоду. Ракета є ідеальною для ураження укріплень та може суттєво пошкодити всім відомий міст. Напочатку ракета летить низько, що ускладнює виявлення, а перед виходом на ціль різко підійматися, щоб зверху уразити об’єкт.

У зв’язку з передачею ракет Бен Уоллес зазначив, що Україна має право захищатись від ракетних обстрілів об’єктів цивільної інфраструктури. У цьому добре допомогли б удари по аеродромах та місцях базування російських ракетоносців, повітряних або морських. Проте британський міністр наголосив, що ракети будуть використовуватися «на суверенній території України».

Старший радник Конгресу США Пол Массаро вже запитує, чому б США не передати Україні ракети ATACMS, наслідуючи приклад британців:

Now that UK has sent Storm Shadows, can USA send ATACMS?

— Paul Massaro (@apmassaro3) May 11, 2023