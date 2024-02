Ніл Дракманн про The Last of Us Part 3: «У цій історії є ще одна глава»

Ніл Дракманн на Youtube-каналі Naughty Dog несподівано заявив, що The Last of Us Part 3 цілком може бути у розробці. Він каже, що має на увазі лише концепцію, — але зауважив, що, ймовірно, є ще один розділ у цій історії.

«У першій грі була така чиста концепція безумовної любові, яку батьки відчувають до своєї дитини. По-друге, як тільки ми прийшли до цієї ідеї прагнення до справедливості за будь-яку ціну, справедливості для тих, кого ви любите, ми відчули, що тут є чиста концепція і є наскрізна лінія з першої гри, про кохання. Якщо нам більше ніколи не вдасться цього зробити, це чудова кінцева точка. Останній укус яблука, історія закінчена».

«В мене немає історії, але у мене є та концепція, яка для мене така ж захоплива, як перша, захоплива, як друга, є окремою річчю, і все ж має цю наскрізну лінію для всіх трьох. Тож складається враження, що в цій історії, ймовірно, є ще один розділ».

У попередньому інтерв’ю Дракманн згадав про вже написану історію для брата Джоела, Томмі, дія якої відбувається після подій The Last of Us Part 2:

«Заголовки по всій індустрії були на кшталт «Naughty Dog представили The Last of Us Part 3 », і це насправді неправильно. Це завжди була маленька історія, вона ніколи не була повною назвою. У той час ми в Naughty Dog мали більші пріоритети — налагодити наш процес, розв’язати проблеми з балансом між роботою та особистим життям. Виходячи з того, де ми були, я цього не робив. Я хочу визначити пріоритет історії, тому цю історію відклали. І я все ще вірю, що одного разу вона побачить світ. Я не знаю, чи буде це гра або шоу, ще не визначено, але я сподіваюся, що колись ми це зробимо».

Зазначене відео, Grounded II: Making The Last of Us Part II, є документальним фільмом, що детально розповідає про створення другої гри.

Джерело: IGN