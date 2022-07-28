Nimbus One – електричний двомісний трицикл з максималкою 80 км/год, запасом ходу 150 км та цінником $10 тис. (або $200 на місяць)

Американський стартап Nimbus відкрив попереднє замовлення на свій перший електричний трицикл Nimbus One, орієнтований на використання у великих містах.

Завдяки мінімальним габаритам (довжина 2,3 метра, ширина 0,86 метра) трицикл можна припаркувати будь-де. Наприклад, творці демонструють паркування відразу трьох Nimbus One на одному місці для паркування.

При цьому трицикл здатний перевозити відразу двох людей, як той же сіті-кар Smart, але не поряд, а один за одним. У салоні є подушка безпеки, опалення та опціональний кондиціонер, а також вбудована Bluetooth-акустика.

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Рама Nimbus One зварена із надміцної сталі, панелі корпусу виконані з термопластику, в результаті споряджена вага електромобіля складає всього 375 кг.

Про потужність електродвигуна розробники не згадують, але запевняють, що він здатний розганяти Nimbus One до 80 км/год, набираючи перші 50 км/год лише за 3 секунди.

Батарея на 9 кВтг забезпечує до 150 км пробігу. Її можна заряджати за допомогою стандартного роз’єму, при цьому заряд від 0 до 95% ємності займе 5,4 години від побутової мережі або 1,2 години від швидшої зарядки Level 2.

Але ще цікавішим виглядає варіант із зарядкою батарей вдома – достатньо витягти їх з-під сидіння та підключити до розетки або зарядного пристрою. Відповідно, якщо придбати ще один комплект батарей, можна подвоїти запас ходу, заряджаючи другий комплект під час використання першого.

Як і інші подібні моделі, Nimbus One здатний нахилятися у повороті, забезпечуючи відмінну керованість. Інтелектуальна система Nimbus Balance дозволяє не перекинутися при надто агресивному керуванні, також водієві допомагають системи ABS, Traction control, Frontal Collision Warning та інші (функціональність оновлюється за допомогою OTA-оновлень).

Для замовлення Nimbus One достатньо заплатити $100 на офіційному сайті, а потім доплатити $9,980, що залишилися, або платити по $200 на місяць за прокат трицикла. У компанії розраховують почати поставки трицикла до США у третьому кварталі 2023 року та до Європи у першому кварталі 2024 року.

Джерело: Electrek, Nimbus