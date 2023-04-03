Новини Пристрої 03.04.2023 о 19:52

Nintendo почала безплатно ремонтувати Joy-Con у Британії, Швейцарії та EEA навіть без гарантії – раніше послуга діяла в країнах Америки та Франції

Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

Nintendo почала пропонувати безплатний ремонт несправних Joy-Con в країнах Європи, незалежно від статусу гарантії. На сторінці підтримки британського сайту Nintendo компанія заявляє, що виправить дрейф стиків Joy-Cons безкоштовно у Великій Британії, Швейцарії та Європейській економічній зоні (EEA), навіть якщо гарантія закінчилася.

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Хоча Nintendo пропонувала безплатний ремонт Joy-Cons з терміном гарантії у Північній Америці, Латинській Америці та Франції, досі ця політика не поширювалася на Велику Британію, Швейцарію та всі країни EEA. Компанія безкоштовно ремонтувала несправні Joy-Con у цих країнах лише у випадку чинної гарантії.

Однак Nintendo залишає за собою право відмовити у ремонті, якщо дрейф стиків, викликаний сторонніми аксесуарами, якщо це сталося внаслідок випадкового пошкодження або якщо контролер був «розкритий, модифікований або відремонтований» будь-ким, хто не уповноважений Nintendo. Також компанія не буде вічно ремонтувати несправні Joy-Cons безплатно – пропозиція доступна лише «до подальшого повідомлення».

Дрейф стику Joy-Con залишається проблемою з моменту першого випуску Switch у 2017 році. Сама Nintendo припустила, що проблема ніколи не буде вирішена і що компанія постійно бореться з дрифтом. Ця проблема призвела до численних судових позовів.

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У 2021 році Європейська організація споживачів (BEUC) закликала Європейську комісію розслідувати проблему, а дослідження, проведене групою споживачів із Великобританії, пізніше показало, що недолік конструкції викликає зміщення руків’я. Проблема може виникнути навіть у нових моделях OLED Switch, що спонукало деякі сторонні компанії розробити власні конструкції Joy-Con, несприйнятливі до дрейфу.

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Джерело: The Verge


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