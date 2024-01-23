Компанія Northrop Grumman отримала зелене світло на початок виробництва новітнього бомбардувальника B-21 Raider.

Виробництво малопомітного стелс-бомбардувальника B-21 Raider просувається вперед. Минулої осені, ґрунтуючись на результатах наземних і льотних випробувань і зрілих планах команди з виробництва, я дав добро на початок серійного виробництва B-21. Однією з ключових характеристик цієї програми від самого початку була розробка виробництва – і в таких масштабах, щоб забезпечити надійне стримування супротивників. — Вільям Лаплант, заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення.

“Production of the B-21 stealth bomber is moving forward,” DoD undersecretary William LaPlante says in a statement. “This past fall, based on the results of ground and flight tests and the team’s mature plans for manufacturing, I gave the go-ahead to begin producing B-21s.'' — Anthony Capaccio (@ACapaccio) January 22, 2024

Бомбардувальник-невидимка здійснив свій перший політ у листопаді, за результатами цього випробування Northrop отримала контракт на початкове виробництво B-21. У четвер компанія відзвітує про прибутки за останній квартал 2023 року і, ймовірно, надасть інвесторам оновлену інформацію про програму.

Минулого тижня ВПС підтвердили, що один з шести випробувальних літаків B-21 здійснив випробувальний політ з авіабази Едвардс, що стало другим публічно підтвердженим польотом бомбардувальника, передає Defence One.

Цей літак замінить B-1B Lancer та B-2 Spirit і, як очікується, надійде на озброєння в середині 2020-х років. ВПС планують закупити щонайменше 100 одиниць.

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