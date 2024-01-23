Новини Military Tech 23.01.2024 о 10:43 comment views icon

Northrop Grumman починає виробництво стелс-бомбардувальника B-21 Raider, — Пентагон

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

Northrop Grumman починає виробництво стелс-бомбардувальника B-21 Raider, — Пентагон

Партнер розділу Military Tech?

Компанія Northrop Grumman отримала зелене світло на початок виробництва новітнього бомбардувальника B-21 Raider.

Виробництво малопомітного стелс-бомбардувальника B-21 Raider просувається вперед. Минулої осені, ґрунтуючись на результатах наземних і льотних випробувань і зрілих планах команди з виробництва, я дав добро на початок серійного виробництва B-21. Однією з ключових характеристик цієї програми від самого початку була розробка виробництва – і в таких масштабах, щоб забезпечити надійне стримування супротивників.

— Вільям Лаплант, заступник міністра оборони США з питань закупівель і забезпечення.

Бомбардувальник-невидимка здійснив свій перший політ у листопаді, за результатами цього випробування Northrop отримала контракт на початкове виробництво B-21. У четвер компанія відзвітує про прибутки за останній квартал 2023 року і, ймовірно, надасть інвесторам оновлену інформацію про програму.

Минулого тижня ВПС підтвердили, що один з шести випробувальних літаків B-21 здійснив випробувальний політ з авіабази Едвардс, що стало другим публічно підтвердженим польотом бомбардувальника, передає Defence One.

Цей літак замінить B-1B Lancer та B-2 Spirit і, як очікується, надійде на озброєння в середині 2020-х років. ВПС планують закупити щонайменше 100 одиниць.

Northrop Grumman починає виробництво стелс-бомбардувальника B-21 Raider, — Пентагон
Northrop Grumman B-2 Spirit
Партнер розділу Military Tech?

Brave Inventors - національна платформа винахідників та винаходів воєнного часу. Тут можна розмістити свої військові винаходи, розповісти про розробки та прототипи, знайти необхідне фінансування чи ментора, а також отримати більше можливостей для співпраці з виробниками, підприємствами та бізнесами. Підтримати винаходи можна за посиланням.

Завантаження коментарів...

Новини партнерів

Ракетна система та дистанційне керування для кулемета. Які розробки для армії фінансують волонтери
Безплатний ремонт бойових пташок для ЗСУ. Як ми повернули 63 дрони на авдіївський напрямок
Відновлюють авто для ЗСУ. Як волонтери об’єдналися з майстрами СТО і повертають «убиту» техніку до життя

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати