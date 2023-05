Nothing Phone (2) вийде цього літа — виробник напівпрозорого смартфону інтригує тизером нової моделі

Nothing розпочала цей день із заяви «Nothing to see here» (Тут нема на що дивитися). Попри таку гру слів, компанія оголосила, що вихід наступного смартфона Nothing Phone (2) запланований на літо 2023 року, і це буде пристрій преміального класу.

Курс Курс Cinema 4D Ти матимеш безплатний доступ до C4D. Ми про все подбали Записатися

Деякі відомості про майбутнє Nothing Phone (2) вже просочилися до мережі. Як очікується, пристрій отримає новий процесор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2. На цей раз компанія продемонструвала фрагмент смартфона – ймовірно, верхню праву частину пристрою з миготливим червоним світлом. Під час переходу за посиланням у твіті демонструється збільшена версія тизерного зображення, яка показує трохи більше деталей та додаткові елементи дизайну. Ці зображення викликали обговорення у соціальних мережах та спільноті Nothing у Discord.

Відразу впадають у вічі дві деталі: миготливе червоне світло та наявність чогось схожого на перемикач. У Nothing Phone (1) вже був миготливий світлодіод на задній панелі, який виконував роль індикатора запису. Можливо, у Nothing Phone (2) реалізували таку саму функцію. Також світлодіод може бути індикатором повідомлень. Що стосується перемикача, то, враховуючи його розташування, швидше за все, це просто елемент дизайну. Ймовірно він розташований під склом задньої панелі.

У будь-якому випадку, тизер зробив свою роботу – привернув увагу до Nothing Phone (2) та викликав дискусії. Nothing має намір конкурувати з Apple, Google та Samsung на ринку смартфонів США, позиціонуючи себе як інноваційну компанію, яка дбає про передовий дизайн.

Джерело: phonearena