Повернення BlackBerry Passport — смартфон Titan 2 відтворює форму та фізичну клавіатуру легенди з Android

Смартфон Titan 2

Поки більшість виробників смартфонів змагається, у кого більше камер та гігабайтів, деякі компанії звертають увагу на нішу, яку вже майже забули. Китайська компанія Unihertz вирішила нагадати, що фізична клавіатура може бути зручним інструментом для роботи. Її новинку Titan 2 можна розглядати як сучасний варіант BlackBerry Passport із підтримкою 5G, Android 15, двома екранами та зручною клавіатурою.

Titan 2 являє собою продовження лінійки, натхненної BlackBerry Passport. Новинка стала тоншою (10,85 мм проти 16,65 мм у попередника), легшою (235 г) і куди продуктивнішою. Пристрій отримав два екрани. Основний дисплей має діагональ 4,5 дюйма й роздільну здатність 1440×1440 пікселів. Так, за сучасними мірками це небагато, але з урахуванням фізичної клавіатури, цілком достатньо. Адже ця модель орієнтована на тих, хто працює з текстами, поштою та документами, а не Netflix чи TikTok. QWERTY-клавіатура зазнала доопрацювання: вона тепер зручніша, надійніша й адаптивна. Кожній кнопці можна призначити ярлики на коротке й довге натискання, а ще свайпати по клавішах, щоб гортати сторінки. Цікавим доповненням є другий 2-дюймовий екран ззаду (502×410 пікселів), вмонтований прямо в блок камер. Він показує сповіщення, віджети й навіть може допомогти зробити селфі основною камерою.

Усередині розмістився 8-ядерний процесор MediaTek Dimensity 7300. Його доповнюють 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованого накопичувача. Батарея трохи менша, ніж у Titan першого покоління, вона має місткість5050 мА·г. Але тепер пристрій підтримує швидке заряджання потужністю 33 Вт. Бездротової зарядки не завезли.

Новинка отримала кілька камер. На задній панелі розташувався головний 50-мегапіксельний модуль разом з 8-мегапіксельним телефото модулем. Фронтальна камера отримала 32-мегапіксельний сенсор. Titan 2 підтримує Bluetooth 5.4, NFC, FM-радіо, двохдіапазонний GPS, інфрачервоний порт, має сканер відбитків пальців і дві програмовані кнопки на боковині.

Смартфон Titan 2 зараз доступний для замовлення через Kickstarter, і компанія вже зібрала необхідну суму. Роздрібна ціна становить $399, але для перших покупців передбачена пільгова ціна $269. Поставки планують почати в жовтні 2025 року.

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Джерело: The Verge