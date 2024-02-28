Nothing розкрила дизайн Phone 2(a)

Під час проведення виставки MWC 2024 компанія Nothing надала чергову невеличку порцію інформації про свій майбутній смартфон Phone 2(a). Цього разу компанія продемонструвала пристрій та познайомила публіку з його дизайном.

У зовнішньому вигляді смартфона упізнається філософія дизайну Nothing. Задня панель апарату має характерну підсвітку Glyph, хоча й у менших масштабах. Також можна бачити, що модуль камери розміщено по центру у верхній частині задньої панелі.

Блок камери став одним з ключових елементів дизайну. Нижче розташувались дизайнерські елементи, що нагадують віражі американських гірок. Прозора задня панель має закруглені грані. Так що, коли дивитись на телефон збоку, буде видно деякі внутрішні частини.

Nothing Phone 2(a) буде доступнішою версією за Phone 2, який коштував $599. Попередні чутки стверджували, що новий смартфон коштуватиме в Європі близько €400. Знизити вартість вдасться за рахунок використання дешевшого процесора виробництва MediaTek.

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Як очікується, Nothing Phone 2(a) надійде в продаж вже 5 березня.

Джерело: Engadget

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