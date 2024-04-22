Процесор Qualcomm Snapdragon X Plus «засвітився» у Geekbench 6 з ноутбуком Microsoft Surface Pro 10

Процесор Snapdragon X Elite буде не єдиним у новій лінійці Qualcomm для комп’ютерів. Одним з таких чипів може стати Snapdragon X Plus, ноутбук з яким днями з’явився в Geekbench 6. Як повідомляє Windows Latest, його отримає ноутбук Microsoft Surface Pro 10, котрий також матиме варіант Snapdragon X Elite. Також можливо, що Surface Pro 10 використовуватиме X Plus, а Surface Laptop 6 отримає X Elite.

Як повідомляв Windows Central раніше, Microsoft працює над двома продуктами з Snapdragon X: Surface Pro 10 з OLED-дисплеєм та Surface Laptop 6. Завдяки новим результатам у Geekbench стали відомі деякі характеристики Snapdragon X Plus.

Snapdragon X Plus має 10 ядер (6 продуктивних та 4 енергоефективних) у порівнянні з 12 ядрами X Elite, тобто це менш потужний процесор для пристроїв середнього класу. Він був помічений у пристрої з 16 ГБ оперативної пам’яті, ідентифікованому як OEMMN OEMMN, на якому працювала Windows 11 24H2.

Характеристики процесора

План живлення — збалансований

Процесор — Snapdragon X Plus – X1P64100 – Qualcomm Oryon

Ідентифікатор — ARMv8 (64-bit) Family 8 Model 1 Revision 201

Топологія — 1 процесор, 10 ядер у двох кластерах, 6 та 4 ядра.

Базова частота — 3,62 ГГц

Відомий список майбутніх кодових назв продуктів Surface. OEMSA — Surface Laptop SE, OEMML — Surface Laptop, OEMBR — Surface Laptop з Snapdragon X, а OEMMN — Surface Pro 10. Витік Geekbench свідчить про те, що Surface Pro 10 (OEMMN) може поставлятися у двох варіантах: Snapdragon X Elite та Snapdragon X Plus. Також схоже, що базовий варіант ноутбука матиме принаймні 16 ГБ оперативної пам’яті, що може свідчити про відмову Microsoft від базових 8 ГБ у лінійці Surface.

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Раніше Qualcomm оголосила про подію, присвячену Snapdragon X, вже післязавтра, 24 квітня. Можливо тоді з’явиться більше даних про нові процесори.

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