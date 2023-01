Ноутбук Samsung Galaxy Book 2 Go отримав SoC Snapdragon 7c+ Gen 3, ОС Windows 11, захист MIL-STD-810G та до 21 години автономної роботи

Компанія Samsung підготувала до випуску новий ноутбук із процесором на базі апаратної архітектури ARM та ОС Windows – Galaxy Book 2 Go. Новинка отримала досить продуктивний чипсет Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3. У цій версії чипа продуктивність CPU підвищена 40%, а продуктивність GPU – на 35% порівняно з процесором Snapdragon 7c Gen 2, який використовувався у Galaxy Book Go.

Нова модель Samsung Galaxy Book 2 Go містить сенсорний 14-дюймовий IPS дисплей з роздільною здатністю Full HD. Шарнір дозволяє повертати дисплей на 180 градусів. Пристрій комплектується клавіатурою з великим тачпадом, користувачам доступна вебкамера.

Виробник не уточнює обсяг оперативної пам’яті та вбудованого сховища. Відомо лише, що новий чипсет Snapdragon 7c+ Gen 3 підтримує продуктивніші типи пам’яті LPDDR4X та NVMe в порівнянні з попередником. Також процесор підтримує більш швидкісні модулі бездротового зв’язку Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.2 та зв’язок 5G (хоча спочатку на ринок надійде лише Wi-Fi-версія ноутбука).

Крім того, у SoC підвищена продуктивність блоку ШІ. Чипсет виробляється за нормами 6-нм техпроцесу і має покращену енергоефективність. Samsung стверджує, що ноутбук Galaxy Book 2 Go здатний працювати без заряджання до 21 години в режимі перегляду відео. Апарат сертифікований MIL-STD-810G, він може витримувати падіння, удари, вплив високої вологості та температури, вібрації. Пристрій має товщину 15,5 мм та вагу 1,44 кг.

Samsung Galaxy Book 2 Go працює під керуванням ОС Windows 11 та підтримує функції екосистеми Galaxy, включаючи Galaxy Buds Auto Switch, Link To Windows, Multi Control, Quick Share, Samsung Notes та Second Screen. Пристрій надійде у продаж із 20 січня, але його ціна поки не повідомляється.

Джерело: sammobile