Ноутбуки з NVIDIA RTX 50 отримали покращення продуктивності та споживання у драйвери — результат помітний

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NVIDIA виправила одну з найбільших проблем ноутбуків з відеокартами GeForce RTX 50 — без згадки в офіційних нотатках до випуску (лише пізніше на форумі).

Раніше оглядачі помітили, що мобільні відеокарти NVIDIA RTX 50 не «освоюють» номінально доступну для них потужність. Моделі з максимальним TGP, який залежить від системи, але зазвичай сягає 175 Вт, ледве досягали 170 Вт.

Запуск ноутбуків з RTX 50 свого часу був відкладений. Коли вони вийшли та були опубліковані перші тести продуктивності (в основному ноутбуків Razer Blade), вони не відображали весь потенціал відеокарт, яким не вистачало потужності через брак TGP. Пізніші огляди інших ноутбуків підтвердили це й результат. Природно, низька продуктивність обурила користувачів: наприклад, RTX 5090 за певних умов працювала навіть гірше, ніж RTX 4090.

NVIDIA офіційно підтвердила виправлення на форумах GeForce — після того, як драйвер вже був випущений. Оглядачі, зокрема ютубер GizmoSlipTech, вже підтверджують, що оновлення драйвера розв’язує проблему. Воно збільшує тактову частоту графічного процесора приблизно на 50 МГц та покращує продуктивність на кілька кадрів на секунду — хоча це не надто потужний стрибок.

Джерело: VideoCardz

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