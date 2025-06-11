Нова «Диво-жінка» обійдеться без Ґаль Ґадот — Джеймс Ганн перезапускає персонажа

У новому кіновсесвіті DC під керівництвом Джеймса Ганна все-таки з’явиться «Диво-жінка». Але замість Ґаль Ґадот буде нове обличчя.

Джеймс Ганн і Пітер Сафран попереджали, що перезапуск всесвіту має бути повноцінним. І ось нещодавно Ганн згадав, що кастинг ще не проводили, а виконавицю головної ролі досі не визначено, пише Variety. Його слова натякають, що знайома нам акторка більше не закріплена за цією роллю.

«Ми працюємо над “Диво-жінкою”. Сценарій «Диво-жінки» пишеться прямо зараз», — сказав він.

Ґадот грала Діану Прінс у фільмах «Бетмен проти Супермена: На зорі справедливості» (2016), «Диво-жінка» (2017), «Ліга справедливості» (2017) та «Диво-жінка 1984» (2020). Обидві сольні стрічки поставила Петті Дженкінс, після чого студія планувала третій фільм із Ґадот. Проте після того, як Ганн із Сафраном очолили DC Studios, проєкт скасували. Петті Дженкінс зізналася, що була готова до компромісів, але переговори з DC ні до чого не привели. Крок логічний, бо «Диво-жінка 1984» вийшла під час пандемії та не стала успішною. А разом зі скасованим фільмом студія вирішила відмовитися від акторки, яка стала обличчям невдалого проєкту.

Хто саме писатиме нову «Диво-жінку» ще не оголошено. Ганн підтвердив, що цей фільм — окремий від серіалу «Втрачений рай», який він описував як «Гру престолів» про амазонок Теміскіри. Над ним працює HBO, але розробка йде повільно. Наразі немає дати виходу нового фільму про Диво-жінку, але вже ясно, що не варто чекати зв’язку з попередніми фільмами.

Паралельно найбільше Ганн ставить на успіх «Супермена» (вихід — 11 липня 2025 року) та проєкт «Супердівчина» (очікується у червні 2026-го). Тепер до них приєднається і Диво-жінка. Але Ганн чітко бачить напрям лише двох із чотирьох головних персонажів нового DCU — Супермена й Супердівчини. Доля Бетмена ще вирішується. При цьому Бетмен Метта Рівза (у виконанні Роберта Паттінсона) залишається поза межами нового всесвіту й продовжує існувати окремо.

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Джерело: EW