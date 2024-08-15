Нова гра The Elder Scrolls вийде 10 вересня, — Bethesda

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Сьогодні Bethesda Softworks опублікувала нове відео The Elder Scrolls: Castles, своєї нової безплатної мобільної гри.

У відео розробники розповіли про попередню реєстрацію та графік запуску. The Elder Scrolls: Castles стартує 10 вересня. Гравці, які виступають у ролі радників монарха, будуватимуть своє королівство та керуватимуть ним.

Як мобільному хіті Bethesda, Fallout Shelter, у Castles гравці зможуть контролювати повсякденну діяльність свого замку в режимі реального часу. Люди будуть народжуватися, вести своє життя, а потім помирати. Гравець приймає серйозні рішення щодо розвитку своєї династії. Їжу, деревину, нафту та інші ресурси потрібно виробляти, розширюючи замок новими майстернями та будівлями.

Нарешті, за стінами замку, за вказівкою гравця, шукачі пригод шукатимуть цінне спорядження та предмети для подальшого прогресу. Виникатимуть конфлікти між громадянами, які потребуватимуть вирішення, а також інші проблеми управління, нормування та стабільності.

Bethesda пропонує спеціальні внутрішньоігрові бонуси Castles на iOS і Android та закликає попередньо реєструватися. Понад 500 тис. реєстрацій дають дорогоцінні камені та бафи, а 1 млн — преміумпакети та прикраси. За 2 млн попередніх реєстрацій гравці отримають легендарного Ульфріка Штормового Плаща, який допоможе їхньому королівству.

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Сторінка гри у Google Play з’явилася ще минулого вересня без будь-якого коментаря Bethesda. Схоже, реліз гри відбудеться через рік і кілька днів після цього.

Джерело: Neowin

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