MineFree — новий мобільний застосунок з мінної безпеки від ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила про доступність нового мобільного застосунку з мінної безпеки під назвою «MineFree» (Без мін). Його пряме та головне призначення — підвищення рівня захисту цивільного населення від небезпечних вибухових пристроїв, можливість повідомлення про виявлення боєприпасів та інформування про території, які несуть потенційну загрозу для населення.

Застосунок призначений для використання громадянами різних вікових категорій. Дизайн та інтерфейс впровадили агенції Grape та Axicube, а концепцією та розробкою займалися компанії Eleken та Quantumobile. Розробники планують надалі постійно удосконалювати його можливості.

Новий офіційний застосунок з мінної безпеки від ДСНС наразі дозволяє з мобільного телефону виконувати наступні дії:

сповіщати ДСНС про місця з вибухонебезпечними та підозрілими предметами;

переглядати мапу з територіями, які визначені ДСНС як потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами;

ознайомитися з довідником ДСНС, який містить відомі вибухонебезпечні предмети;

отримати сповіщення у випадку наближення до небезпечного об’єкта.

Для зареєстрованих користувачів у застосунку розроблена спеціальна електронна форма з фото, описом, адресою і геолокацією. Ця інформація відразу надходить до рятувальників, що забезпечує оперативне реагування ДСНС і подальше знешкодження таких предметів.

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Як повідомляють у ДСНС, з початку російської агресії українські рятувальники вилучили понад 176 тисяч вибухонебезпечних предметів на території країни. Однак, попри зусилля рятувальників, понад 30% території України наразі вважається потенційно забрудненою різними боєприпасами та вибуховими пристроями. Щодня мешканці міст і селищ наражаються на небезпеку через залишену або використану ворогом вибухонебезпечну зброю на вулицях, уздоріжжях, лісах, полях, річках, озерах, тощо.

Застосунок вже доступний для завантаження в офіційних магазинах App Store та Google Play.

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Раніше журналісти New York Times проаналізували понад тисячу фотографій з України з наслідками російських обстрілів та ідентифікували на них понад 2000 боєприпасів. Серед них щонайменше 210 — заборонені міжнародними договорами. Такі боєприпаси можуть становити серйозну небезпеку для цивільного населення ще протягом десятків років після завершення бойових дій. Особливо вони є небезпечними для дітей, які за своєю природою є дуже допитливими. Раніше МОН проводило онлайн-урок з мінної безпеки для школярів — всі матеріали є у відкритому доступі, а Міносвіти ділилися рекомендаціями щодо організації укриттів у школах під час навчання.

За найоптимістичнішими прогнозами, Україні знадобиться 5-7 років для розмінування всієї території. Для розмінування українські рятувальники активно залучають сучасні технології та роботів-саперів, серед яких британські системи TALON та знаменитий американський робот-собака Spot від Boston Dynamics.