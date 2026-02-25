banner
"Нова пошта" вперше в Україні відкрила 26 поштоматів в одному місці: 286 комірок на 13 метрів

Катерина Левицька

Редактор новин

“Нова пошта” запустила перший в Україні простір поштоматів — у столичному житловому комплексі Great.


Простір вміщує в собі 26 поштоматів на 286 комірок, які простягаються загалом на 13 метрів. Це найбільша секція поштоматів в Україні — з тих, що розташовані в одному місці. Для порівняння: мегапоштомат №77777 в столичному ЖК Seven має 18 стеків, 188 комірок та довжину 7 метрів.

“Новачок” під номером 1111 розташувався в ЖК Great у Києві, одному з найбільших житлових комплексів міста з концепцією “місто в місті”, і працює в тестовому режимі. Якщо відгуки клієнтів будуть позитивними, то досвід масштабують на інші забудови, в різних містах України.

“Такі масштабні забудови є оптимальним середовищем для впровадження сучасних логістичних рішень. Подібні формати “delivery room” активно розвиваються у світі. У країнах ЄС девелопери закладають такі рішення ще на етапі проєктування, як базову інфраструктуру. Це пов’язано зі підвищенням попиту на e-commerce, високою щільністю міського життя та зі зростанням потреби мешканців отримувати посилки швидко й безконтактно”, — пояснюють в пресслужбі “Нова пошта”.

Нагадаємо, що оператор почав встановлювати поштомати безпосередньо в будинках з 2020 року. Цей формат дозволяє отримувати посилки 24/7, швидко та без черг.


Раніше “Нова пошта” запустила сервіс “Вільні руки”, який дозволяє замовити доставку багажу на вокзали від 399 грн.

