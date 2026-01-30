tradfi
"Нова пошта" запустила сервіс "Вільні руки": доставка багажу на вокзали від 399 грн

Маргарита Юзяк

Авторка новин

"Нова пошта"

“Нова пошта” запустила послугу “Вільну руки”. Мандрівники зможуть відправити багаж прямо з готелю в необхідну точку призначення, наприклад, у відділення чи поштомат поблизу вокзалу.


Компанія розповідає, що оформити доставку можна безпосередньо на рецепції готелю. Спершу клієнт сканує QR‑код, після чого оформлює відправлення у мобільному застосунку “Нової пошти”. Адміністратор видає багажну бирку, а валізу залишають на рецепції для подальшої пересилки. Забрати багаж можна у відділенні, поштоматі або через кур’єра за вказаною адресою. Відстеження відправлення доступне у застосунку.

Інструкція як користуватися новим сервісом “Нова пошта”

Багаж, оформлений до 12:00, відправляють у той самий день. Вага однієї одиниці не повинна перевищувати 32 кг (як фактична, так і об’ємна). У межах однієї експрес-накладної можна передати до п’яти одиниць. Вартість базової послуги становить ₴399. Додатково доступні пакування та оголошення цінності: для сум до ₴5 000 діє фіксована комісія, а для більшої вартості — 0,5% від загальної суми.

Для власників карток Mastercard World Elite та World Black Edition, випущених українськими банками, тимчасово діє спецпропозиція. Доставка багажу через “Вільні руки” є безплатною, якщо оформлення здійснено через QR‑код у готелі та оплата проведена відповідною карткою. Акція триватиме до 31 березня 2026 року.

Тарифи нового сервісу “Нова пошта”

Наразі послуга доступна лише для 42 готелів. Здебільшого це стосується західних регіонів, а також декілька в Києві, Одесі, Дніпрі та Житомирі. Дізнатися про конкретні місця можна на сайті, відкривши вкладку “Готелі, в яких доступна послуга”.

Нагадаємо, що раніше “Нова пошта” відкрила друге відділення самообслуговування в Києві. З лютого мережу розширять ще на п’ять українських міст. Крім того, з 1 грудня 2025 року компанія підвищила тарифи на ₴10-20.

