"Нова пошта" запустила сервіс "Вільні руки": доставка багажу на вокзали від 399 грн

“Нова пошта” запустила послугу “Вільну руки”. Мандрівники зможуть відправити багаж прямо з готелю в необхідну точку призначення, наприклад, у відділення чи поштомат поблизу вокзалу.





Компанія розповідає, що оформити доставку можна безпосередньо на рецепції готелю. Спершу клієнт сканує QR‑код, після чого оформлює відправлення у мобільному застосунку “Нової пошти”. Адміністратор видає багажну бирку, а валізу залишають на рецепції для подальшої пересилки. Забрати багаж можна у відділенні, поштоматі або через кур’єра за вказаною адресою. Відстеження відправлення доступне у застосунку.

Багаж, оформлений до 12:00, відправляють у той самий день. Вага однієї одиниці не повинна перевищувати 32 кг (як фактична, так і об’ємна). У межах однієї експрес-накладної можна передати до п’яти одиниць. Вартість базової послуги становить ₴399. Додатково доступні пакування та оголошення цінності: для сум до ₴5 000 діє фіксована комісія, а для більшої вартості — 0,5% від загальної суми.