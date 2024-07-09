Нова «розумна» фабрика Xiaomi працюватиме 24/7 без людей і випускатиме по смартфону за секунду

Генеральний директор Xiaomi Лей Цзюнь оголосив, що незабаром почне працювати фабрика нового покоління, призначена для виробництва смартфонів. Вона розташована в Чанпіні, Пекін.

Нова фабрика буде «темною фабрикою», яка зможе працювати 24 години на добу без людей. Крім того, машини на заводі можуть співпрацювати один з одною. Фабрика також може сама створити середовище без пилу завдяки видаленню пилу на мікронному рівні.

Якість виробництва на заводі контролюватимуть інтелектуальні машини власної розробки. Стверджується, що автоматизований виробничий процес дозволить виготовляти один смартфон щосекунди. Теоретично, якщо фабрика зможе безперебійно працювати цілодобово круглий рік, то її виробнича потужність становитиме 31,5 млн смартфонів на рік.

Xiaomi інвестувала 2,4 млрд юанів (близько $330 млн) у розробку нового виробничого процесу. Новий завод у Чанпіні займає будівельну площу 81 000 квадратних метрів. Він був сертифікований як «національне підприємство з інтелектуального виробництва» з річною виробничою потужністю 10 млн флагманських смартфонів. Ця фабрика займатиметься виробництвом майбутніх складаних телефонів – Xiaomi MIX Fold 4 і Xiaomi MIX Filp.

Згідно з рекламним роликом, розумна фабрика — це лише маленький крок для Xiaomi у дослідженні майбутнього, яке тільки почалося.

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Джерело: gizmochina

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