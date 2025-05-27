Нове в Windows 11: «Блокнот» напише текст за вас, створення GIF та оновлення без рестарту

Створення GIF у Windows 11 / Windows Latest

Нові можливості Windows 11 здаються насправді корисними. Щоправда, не всі з них входять у вартість операційної системи.

У свіжому оновленні за програмою Windows Insider на каналах Dev та Canary з’явилися «Блокнот», «Ножиці» та інші вбудовані програми Windows з новими функціями.

«Блокнот»-письменник

Якщо потрібно написати текст, але шкода часу або взагалі невідомо, як це робиться, «Блокнот» сам зробить це за користувача. Програма пише за допомогою Microsoft Copilot. Але є нюанс: треба мати передплату Microsoft 365. Copilot у «Блокноті» публічно існує вже пів року, але досі його інтеграція дозволяла лише переписувати наявний текст в іншому стилі або виправляти помилки. Як зазначає сайт Windows Latest, наявність такої функції нівелює мету «Блокнота» як найпростішого текстового редактора.

«Блокнот» версії 11.2504.46.0, доступний у Windows Insider, має пункт «Написати» у меню правої кнопки миші. Він дозволяє ввести короткий й запит, на основі якого ШІ згенерує більший фрагмент тексту (насправді, не надто великий). Також можна відкрити меню Copilot та обрати «Написати» там, або ж скористатися комбінацією клавіш Ctrl + Q. Також будь-які функції ШІ можна сховати з програми у налаштуваннях блокнота, як на останній ілюстрації.

Створення GIF у «Ножицях»

Інструмент «Ножиці» нарешті дозволяє конвертувати запис екрана з MP4 в GIF. У Windows 11 вже якийсь час є вбудована функція запису екрана з можливістю нарізки відео. «Створення GIF» дозволяє легко конвертувати фрагмент у формат GIF.

У верхній частині інтерфейсу програми «Ножиці» тепер є нова іконка з написом «GIF». Після натискання відкриється невелике спливне меню, у якому можна обрати якість GIF-анімації (низьку або високу) перед конвертацією. Вікно також показує тривалість анімації у секундах, кількість кадрів на секунду та роздільну здатність. Природно, програма дозволяє зберегти файл у теку.

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Функція також доступна за комбінацією Ctrl + G, яка відкриває режим фільмування екрана. Якщо скористатися комбінацією, створюється відео вибраної області, яке потім автоматично конвертується у GI.

Оновлення без перезавантаження

На відміну від попередніх, ця можливість доступна вже з оновленням KB5058497 для Windows 11 24H2 Enterprise. Власне, це оновлення вже встановлюється без перезавантаження ПК. Поки що невідомо, коли функція стане доступною для Pro та Home.

Гарячі оновлення вже працюють у Windows Server якийсь час, але вперше з’явилися на клієнтській ОС Microsoft. Це не означає, що кожне оновлення Windows не потребуватиме перезавантаження: сукупні квартальні патчі все одно перезавантажуватимуть ПК. З майбутніх онових функцій Windows 11 також варто згадати «безшовну» роботу програм з мобільного на ПК та спрощення використання емодзі.

Джерело: Windows Latest