Новини Софт 22.05.2025 о 14:16 comment views icon

Windows 11 отримає функцію Apple macOS — продовження роботи програм зі смартфона на ПК одним натисканням

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Андрій Русанов

Автор сайту

Windows 11 отримає функцію Apple macOS — продовження роботи програм зі смартфона на ПК одним натисканням
Шпалери Microsoft Windows 11 / Apple macOS Handoff

На фрагменті з презентації Microsoft користувач миттєво переносить сеанс роботи Spotify на ПК з Windows 11. Аналогічна функція macOS має назву Handoff.

Microsoft працює над функцією «Відновлення між пристроями» (Cross Device Resume) для Windows 11. Її роботу помітили в сеансі Microsoft Build 2025. Пізніше Microsoft відредагувала демонстрацію з видаленням фрагмента.

Windows 11 отримає функцію Apple macOS — продовження роботи програм зі смартфона на ПК одним натисканням

«Коли ви відкриваєте програму на мобільному пристрої або планшеті, Windows може відображати непомітний значок прямо на піктограмі вашої програми на панелі завдань. Це створює «безшовну» взаємодію пристроїв за допомогою Windows для вашої програми. Це візуальний елемент, який натисканням запускає вашу програму безпосередньо у завдання, забезпечуючи плавне інтуїтивне перемикання з ПК на телефон», — пояснює Аакаш Варшні, старший менеджер Microsoft з продуктів для крос-пристроїв та взаємодії.

Windows 11 отримає функцію Apple macOS — продовження роботи програм зі смартфона на ПК одним натисканням

У видаленому демо наведення курсора на значок у панелі завдань відкриває підказку «Відновити. Нещодавно відкрито на мобільному пристрої». Функція запускає Spotify на ПК просто з місця зупинки. Інтерфейс має вигляд списку запущених таким чином програм, у якому наразі є лише одна. Пісня продовжується у Windows 11 з того ж місця.

Microsoft тестує щось подібне вже кілька років, колись це називалося Project Rome. Функція дійсно цікава, за умови зручної реалізації, проте наразі недоступна. Приховування демонстрації Microsoft не говорить про швидкий реліз, але принаймні робота ведеться.

Джерело: The Verge

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