Панель завдань Windows 11 отримає новий значок — що він робить?

Microsoft випустила Windows 11 Insider Preview Build 27858 на каналі Canary. У білді з’явилася нова функція панелі завдань та покращення робочого толу столі.

У цьому випуску Microsoft прибрала акцентування іконок рідних програм Windows, таких як «Ножиці» або «Калькулятор». Це означає, що під час перетягування «Ножиць» зі списку програм у меню «Пуск» на робочий стіл, значки мають бути помітнішими та легшими для перегляду.Якщо ж потрібний ярлик вже був на робочому столі, доведеться створити новий, щоб це запрацювало.

Гарні новини для всіх, хто любить використовувати емодзі для самовираження: Microsoft додає нову кнопку на панелі завдань, емодзі, яка спрощує виклик панелі емодзі та їхній вжиток. Починаючи з цієї збірки, більше не потрібно натискати кнопки Windows + . (крапка) щоразу, коли потрібно використати емодзі. Натискання на значок значно спрощує доступ; фактично, функція вперше стає справді актуальною, оскільки багато хто міг просто не знати про неї, тому що спеціально не шукав, а одразу не бачив.

Ті ж користувачі, котрі не потребують вбудованих емодзі Windows 11, можуть клацнути правою кнопкою миші на панелі завдань, обрати «Налаштування панелі завдань» та вимкнути цю функцію. Виклик емодзі через швидку комбінацію все ще працюватиме

Microsoft також включила інші зміни та виправлення до цього випуску, зокрема й більш дрібні, але візуально помітні. Докладний список змін можна знайти в офіційному блозі Windows Insider.

Джерело: Windows Report