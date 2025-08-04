Нові Lenovo Legion 5 та LOQ 15 вже в Україні: OLED, RTX 5070 та зарядка USB-C від 51 тис. грн

Ігровий ноутбук Lenovo Legion Pro 5 / Lenovo

Lenovo повідомила про початок продажів в Україні нових ігрових ноутбуків Legion 5, Legion Pro 5 та LOQ 15. Вони пропонують процесори Intel Core Ultra, відеокарти NVIDIA GeForce RTX 50-ї серії та OLED-дисплеї. Минулого тижня компанія представила в Україні ноутбуки серії Yoga.

Lenovo LOQ 15

Ігровий ноутбук LOQ 15 оснащений 15,6-дюймовим IPS-дисплеєм із роздільною здатністю до 2560×1440 пікселів, частотою оновлення до 165 Гц та підтримкою технології G-SYNC. Система може містити процесор Intel Core i7-14700HX та відеокарту NVIDIA до GeForce RTX 5070 з 8 ГБ пам’яті GDDR7. Ця конфігурація може використовуватися як для ігор, так і для ресурсомістких задач на кшталт монтажу відео чи 3D-моделювання.

Вбудована батарея місткістю 60 Вт-год забезпечує до 4 годин автономної роботи. Технологія швидкого заряджання Super Rapid Charge дозволяє зарядити акумулятор на 70% за 30 хвилин. Пристрій також можна заряджати через USB-C потужністю до 140 Вт.

Ціна ноутбука Lenovo LOQ 15 стартує від 50 999 грн.

Lenovo Legion 5

10-те покоління ігрових ноутбуків Lenovo Legion 5 пропонує споживачам вибір між платформами Intel та AMD. У максимальній конфігурації система містить процесор Intel Core Ultra 9 275HX та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 з 8 ГБ пам’яті. Доступні також конфігурації з процесором AMD Ryzen AI 7 350 та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070 8 ГБ, а також AMD Ryzen 7 260 з NVIDIA GeForce RTX 5060 8 ГБ. Пристрій також включає до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5 та SSD-накопичувач місткістю 1 ТБ.

Ноутбук Lenovo Legion 5 отримав 15,1-дюймовий WQXGA (2560×1600 пікселів) OLED-дисплей із частотою оновлення 165 Гц, підтримкою G-SYNC та Dolby Vision. Панель забезпечує 100% охоплення колірної гами sRGB та яскравість до 500 ніт. Акумулятор місткістю 80 Вт•год забезпечує 5 годин автономної роботи, а технологія Super Rapid Charge Pro заряджає ноутбук до 70% за 30 хвилин. Ще є підтримка живлення через USB-C потужністю до 140 Вт.

Ціна Lenovo Legion 5 10-го покоління починається від 64 999 грн.

Lenovo Legion Pro 5

Ноутбук Lenovo Legion Pro 5 оснащений 16-дюйомовим OLED дисплеєм з роздільною здатністю WQXGA (2560×1600 пікселів) та частотою оновлення до 240 Гц. Панель забезпечує яскравість до 500 ніт, 100% охоплення колірної гами DCI-P3, підтримку HDR True Black 1000 та має сертифікацію TÜV Rheinland Low Blue Light. Також заявлено підтримку Dolby Vision і технології G-SYNC.

У максимальній комплектації ноутбук отримав процесор Intel Core i9-14900HX та відеокарту NVIDIA GeForce RTX 5070 з 12 ГБ пам’яті GDDR7. Також доступні конфігурації з процесорами AMD Ryzen 9 8945HX та Ryzen 7 8745HX. Пристрій має до 32 ГБ оперативної пам’яті DDR5-5600 та SSD M.2 місткістю до 2 ТБ.

За охолодження компонентів відповідає система ColdFront 5.0 з двома вентиляторами, п’ятьма тепловими трубками й смарт-регулюванням через Lenovo AI Engine+. Батарея має місткістю 80 Вт•год, підтримує технологію Super Rapid Charge Pro та може заряджатися через USB-C потужністю до 140 Вт.

Ціна Lenovo Legion Pro 5 починається з позначки 80 999 грн.