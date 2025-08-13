Новини Пристрої 13.08.2025 comment views icon

Компанія OPPO AED Україна повідомила про вихід на український ринок нової лінійки смартфонів Reno14. До 24 серпня при замовленні моделей Reno14 5G та Reno14 FS 5G можна отримати у подарунок смартгодинник OPPO Watch X.

OPPO Reno14 5G

Модель OPPO Reno14 5G отримала 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 2760×1256 пікселів. Екран підтримує частоту оновлення зображення 120 Гц, HDR10+ та пікову яскравість 1200 ніт. За продуктивність відповідає процесор Dimensity 8350. В Україні буде доступна модель з 12 ГБ оперативної пам’яті та сховищем місткістю 256 ГБ.

Нові OPPO Reno14 5G та FS 5G вже в Україні: від 25 тис. грн і подарунок у комплекті

Камера на тильній панелі складається з трьох модулів. Головний має сенсор 50 Мп, OIS та об’єктив f/1.8. Він доповнений 50 Мп перископічним телефото модулем (80 мм, 3,5x, OIS) та 8 Мп надширококутним модулем з автофокусом. Фронтальна камера також містить 50 Мп сенсор з автофокусом. Місткість батареї становить 6000 мА·год. Пристрій підтримує швидке заряджання потужністю 80 Вт. Новинка має товщину 7,32 мм та вагу 187 г. Корпус забезпечує захист від води та пилу за стандартом IP69.

OPPO Reno14 FS 5G

У випадку OPPO Reno14 FS 5G використовується 6,57-дюймова AMOLED панель з роздільною здатністю 2372×1080 пікселів та частотою оновлення 120 Гц. Пристрій працює на платформі Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 з GPU Adreno 710. Обсяг оперативної пам’яті становить 12 ГБ, а місткість вбудованого сховища ─ 512 ГБ.

Нові OPPO Reno14 5G та FS 5G вже в Україні: від 25 тис. грн і подарунок у комплекті
OPPO Reno14 FS 5G

Камера на задній панелі теж потрійна, але трохи простіша. Головний 50-мегапіксельний модуль доповнений 8-мегапіксельним надширококутним модулем та 2-мегапіксельним макро модулем. Фронтальна камера ─ 32-мегапіксельна. Про наявність оптичної стабілізації зображення не згадується ні в одному з модулів.

Місткість акумулятора також становить 6000 мА·год, а ле потужність швидкого заряджання обмежена на рівні 45 Вт. Захист від води та пилу зберегли.

З 13  по 24 серпня 2025 року,  моделі Reno14 5G (12/256 ГБ) та Reno14 FS 5G (12/512 ГБ) можна замовити за цінами від 24 999 грн та отримати у подарунок смартгодинник OPPO Watch X. Reno14 FS 5G доступний у кольорах Смарагдовий Зелений та Перламутровий Блакитний, а Reno14 5G — у кольорах Смарагдовий Зелений та Перламутровий Білий.

 

