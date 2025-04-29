Шоуранер «Андора» не хотів знімати серіал і сподівався, що COVID зупинить виробництво: «Що я накоїв? Зіпсував собі життя»

Disney

Серіал «Андор», завдяки своїм високим оцінкам, отримав звання одного з найкращих проєктів у всесвіті «Зоряних війн» — але, виявляється, його шоураннер Тоні Гілрой початково шкодував, що взявся за роботу.

У подкасті сценаристів Крейга Мезіна та Джона Огаста Гілрой зізнався, що на початку роботи над «Андором» сумнівався в потенціалі серіалу і навіть потай сподівався, що пандемія COVID-19 зупинить його виробництво.

«Щоранку я думав: “Що я накоїв? Зіпсував собі життя… Я зібрав тут всіх цих людей… це жахливо”», – каже Гілрой. «Коли під час COVID почали надходити телефонні дзвінки з пропозицією продовжити роботу, я був засмучений. Хоча й була певна гордість, що в мене лишилась робота, але я робив її з жахливими сумнівами. Коли ми почали зйомки, я вже думав: “Хм, можливо вийде щось добре”».

Наразі «Андор» цілком справедливо можна вважати найуспішнішим серіалом про «Зоряні війни» (хоча конкуренція, слід зазначити, невелика) і найвище оціненим проєктом франшизи, який стартував майже з ідеальних 99% на Rotten Tomatoes.

«Не думаю, що колись ще отримаю шанс працювати над чимось так само важливим», — каже Гілрой, який після прем’єри оцінив серіал, як кращу роботу у своєму житті. «Це найважливіша річ, яку я коли-небудь робив, з погляду того, скільки уяви було вкладено, скільки роботи було вкладено, наскільки кращим сценаристом я став, скільки я навчився і наскільки важливою була тема та її масштаб».

Нагадаємо, що виробництво серіалу за попередніми розрахунками обійшлось у шалені $645 млн (на знімання другого сезону торік пішло $290 млн, але остаточна сума може бути суттєво вищою), тож фактично серіал перевершив «Останніх джедаїв» і став найдорожчим проєктом у всесвіті «Зоряних війн».

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«Андор» — це серіал-приквел з всесвіту Зоряних війн, що веде до подій фільму «Бунтар Один. Зоряні Війни. Історія» (2016), де оповідають про групу повстанців, що викрадають плани зі створення зброї масового знищення Імперії. Головним героєм тут постає однойменний персонаж Дієго Луни — колись дрібний злодій, а з часом герой-повстанець.

Окрім Луни у серіалі зіграли Стеллан Скашгорд (Лютен Раель), Женев’єв О’Райлі (Мон Мотма), Деніз Гоф (Дедра Міро), Кайл Соллер (Сиріл Карн), Адріа Архона (Бікс Калін) та ін. Трейлер другого сезону також представив «новачків: Бена Мендельсона та Алана Тьюдіка, які повторюють свої ролі з «Бунтар Один» — імперського офіцера Орсона Кренніка і перепрограмованого імперського дроїда K-2SO відповідно.

З 22 квітня другий сезон «Андору» транслюється на Disney+. Він складається з чотирьох глав (по три епізоди в кожній), які виходитимуть щотижня до 13 травня включно.