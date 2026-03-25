HBO випустила перший трейлер серіалу "Гаррі Поттер": реліз — цього року!

HBO представила перший тизер-трейлер серіалу “Гаррі Поттер” і розкрила дату виходу. Останнє оновлення стане сюрпризом для фанів, оскільки перший епізод ми зможемо побачити вже цьогоріч, а не у 2027-му, як планувалось.


Двохвилинне відео виглядатиме дещо дивно для тих, хто не раз переглядав фільми: декорації і імена наче знайомі, але обличчя абсолютно нові. В часи нейромереж можна було б подумати, що це фейк. Але ж ні, ролик оприлюднили офіційно від HBO.

“В Гаррі Поттері немає нічого особливого — принаймні, так завжди каже його тітка Петунія”, —йдеться в описі до шоу. “Якраз до його 11-го дня народження лист про вступ до школи чарів та чаклунства Гоґвортс відкриває для Гаррі прихований світ: світ веселощів, дружби та магії. Але з цією новою пригодою пов’язаний великий ризик, оскільки Гаррі змушений зіткнутися з небезпечним ворогом зі свого минулого”.

Два основні інформативні моменти з трейлеру: перший сезон офіційно називається “Гаррі Поттер і філософський камінь”, а дата прем’єри призначена на Різдво 2026 року.


Все, що відомо про серіал “Гаррі Поттер”

Зйомки першого сезону йдуть повним ходом. Очікується, що виробництво усіх семи сезонів (по одному на кожну з книг Роулінг) займе 10 років. З огляду на це, студія Warner Bros. у Лівсдені вже будує тимчасову школу для дітей-акторів, де вони могли б навчатися по-справжньому, коли не перебувають у Гоґвортсі.

Прослуховування на тріо головних персонажів пройшли понад 30 000 дітей, з яких зрештою обрали Домініка Маклафліна (Гаррі), Арабелу Стентон (Герміона) та Алістера Стаута (Рон). Всі — відносні новачки в акторській справі. Серед інших представників молодшого акторського складу: Локс Пратт (Драко Мелфой), Алессія Леоні (Парваті Патіл), Лео Ерлі (Шеймус Фінніган), а також Рорі Вілмот в ролі Невілла Лонгботтома та Амос Кітсон, який грає Дадлі Дурслі.

5G та революція в iGaming: що потрібно знати про це вже зараз. Колонка COO SharksCode

Джон Літгоу, який раніше вже показався в образі на витоках зі зйомок, взяв на себе роль директора школи магії Албуса Дамблдора — в компанії з Джанет МакТір (Мінерва Макґонеґел), Ніком Фростом (Геґрід) та Папою Ессіеду, який раніше зіткнувся із критикою та навіть погрозами від фанів, які не вподобали темношкірого актора в ролі Северуса Снейпа. Також принаймні один актор з попередніх екранізацій повторить свою роль у шоу: це Ворвік Девіс в ролі професора Філіуса Флітвіка.

Щодо головної лиходійської ролі, то цього тижня керівник HBO Кейсі Блойс підтвердив, що актора ще не обрано. У витоках писали, що в першому сезоні ми почуємо лише голос персонажа у супроводі графіки, що й логічно з огляду на те, що персонаж у “Філософському камені” з’являвся не у кращій своїй формі, а радше як частина професора Квірела. Водночас, інсайдери повідомляли, що кастинг проводився як для чоловіків, так і для жінок.

Сценаристка серіалу “Спадкоємці” Франческа Гардінер виступає шоураннером, а ветеран “Гри престолів” Марк Майлод режисує кілька епізодів. Сама Роулінг залучена, як виконавчий продюсер.

