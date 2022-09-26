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Новий тизер серіалу The Last of Us від HBO Max

Новий тизер серіалу The Last of Us від HBO Max

Сервіс онлайн-мовлення HBO Max показав новий тизер серіалу The Last of Us за мотивами однойменної комп’ютерної гри. У відео довжиною 1 хв 48 с ми бачимо похмуру динамічну нарізку епізодів шоу. Картина передає постакаліптичний жах — персонажі добре знайомих нам за «Грою престолів» Педро Паскаля та Белли Рамзі ховаються і тікають в урбаністичному оточенні, але є й короткі сцени на природі.

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Датою виходу називається 2023 рік — компанія все ще не може визначитися точніше. Зйомки серіалу мали завершитися цього літа. Сценаристи шоу — Крейг Мейзін та Ніл Дракманн (геймдиректор гри). За повідомленнями ЗМІ, шоу має величезний бюджет у $200 млн на рік, планується кілька сезонів.

 


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