tradfi
Новини Кіно 04.02.2026 comment views icon

Нову Sci-Fi комедію з зіркою "Дивних див" оцінили в 90% на Rotten Tomatoes

author avatar

Катерина Левицька

Редактор новин

Нову Sci-Fi комедію з зіркою "Дивних див" оцінили в 90% на Rotten Tomatoes
Кадри з фільму "Об'єкт X"

Після “Дивних див” Джо Кірі продовжує свій шлях у світі наукової фантастики, однак на цей раз із комедійним ухилом та в компанії Ліама Нісона з нового “Голого пістолета”.


Фільм під назвою “Об’єкт X” або ж “Холодне сховище” / Cold Storage в оригіналі дещо нагадує “Останніх з нас” за сюжетом, але супроводжує події комедійними елементами.

В центрі історії перебуває дует Тревіса (Кірі) і Наомі (Джорджина Кемпбелл), які працюють на складі, розташованому на території колишньої військової бази США. Одного дня з підземних рівнів “виривається” раніше герметично ізольований паразитичний грибок, який перетворює нічну зміну персонажів на боротьбу на виживання. Допоможе їм в цьому досвідчений оперативник Роберта Квінн (Нісон).

Нову Sci-Fi комедію з зіркою "Дивних див" оцінили в 90% на Rotten TomatoesНову Sci-Fi комедію з зіркою "Дивних див" оцінили в 90% на Rotten Tomatoes

Зрежисував фільм Джонні Кемпбелл (“Розтин прибульця”), а сценарій написав Девід Кепп (“Парк Юрського періоду”). Реліз в кінотеатрах запланований на 13 лютого.


На цей час “Об’єкт X” має майже ідеальний рейтинг Rotten Tomatoes: 90% на основі 10 рецензій. Критики відзначають захопливий сюжет, який не змусить глядачів нудьгувати, а також подібність із комедією жахів “Зомбі на ім’я Шон”.

“Це безглуздо, весело та огидно у найкращому сенсі”, — пише Джошуа Раян з FandomWire. “Від початку до кінця це досить передбачувана історія. Але завдяки чарівності трьох головних героїв та чіткому розумінню матеріалу Кемпбеллом, в результаті ми отримуємо захопливу виставу”.

Попри те, що Нісон безперечно є найбільшою зіркою в акторському складі, два молодших актори вже відомі своєю роботою над науково-фантастичними франшизами. Джо Кірі знявся як Стів Харрінгтон у всіх п’яти сезонах “Дивних див” (при цьому персонажа мали вбити ще в першому сезоні, але харизма актора зрештою зробила його одним з улюбленців), а Джорджина Кемпбелл мала досвід роботи в “Чорному дзеркалі”.

“Тут є всі елементи для жвавого сценарію фільму категорії “Б” про Землю в небезпеці, аж до двох привабливих аутсайдерів, які можуть бути останньою надією людства, зіграних з тонким балансом терміновості та безтурботності. А суха гумористична серйозність Нісона завжди доречна… Фільму варто віддати належне за те, що він знає, що не варто ставитися до себе надто серйозно. Він досить безболісний, хоча міг би бути й кращим за ретельне відшліфування сценарію. Але точно знайде свою аудиторію, як тільки вийде в ефір”, — підсумовує Девід Руні з Hollywood Reporter.

Популярні новини

arrow left
arrow right
Netflix анонсував фільм "Дивні дива: Остання пригода" про залаштунки фінального сезону — дивимось трейлер
На Netflix завершився серіал "Дивні дива" — після 9 років трансляції
"Ми першими обрали дату": Warner Bros. відмовилась перенести "Дюна 3" через реліз "Месників", фільми вийдуть в один день
Стартували зйомки фільму "Джон Рембо": приквелу до фільмів зі Сталлоне із новим актором (перший постер)
Касові збори: "Аватар 3" впав на 52%, а "Служниця" вп'ятеро перебила бюджет
Вийшов перший трейлер фільму "Вуличний боєць" / Street Fighter: ностальгічні 90-ті та дуже багато болю
Новий тизер "Месників" показує знищену Школу мутантів, лють Циклопа та давніх суперників
Люди Ікс дебютують в Marvel: новий тизер "Месників" розкрив Магнето і Ксав'єра
Номінанти "Оскар-2026": історичний рекорд "Грішників", "Одна битва за іншою" та знову росіяни (повний список)
Джеймс Кемерон назвав найкращий бойовик всіх часів
Кемерон: Disney вимагає здешевити "Аватар 4 і 5", інакше — фільми не вийдуть
Керівник HBO сумнівається, що серіал "Останні з нас" отримає 4 сезон
"Дюна 3" лишила "Месників" без IMAX: всі екрани заброньовані на 3 тижні з 18 грудня
"Аватар: Вогонь і попіл" заробив $345 млн у перші вихідні — менше попередника, але з рекордом в Україні
Легенда була брехнею: горор "Смерть Робін Гуда" отримав перший трейлер з Г'ю Джекманом в депресії
Метт Деймон схуд до "шкільної" ваги для зйомок в "Одіссеї" Нолана
"Фільм століття": в мережу злили пролог "Одіссеї" Нолана, критики — в захваті
"Що сталося з Кеті?": перші кадри фільму жахів "Мумія" Лі Кроніна
Перший погляд: Г'ю Джекман у горорі "Смерть Робін Гуда" від A24
Disney всіх надурив: глядачі "Аватар 3" вимагають повернути гроші за сеанс, бо їм не показали тизер "Месників”
Життя після "Дивних див": Netflix показав перші кадри серіалу жахів від братів Дафферів
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати