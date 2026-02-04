Нову Sci-Fi комедію з зіркою "Дивних див" оцінили в 90% на Rotten Tomatoes

Кадри з фільму "Об'єкт X"

Після “Дивних див” Джо Кірі продовжує свій шлях у світі наукової фантастики, однак на цей раз із комедійним ухилом та в компанії Ліама Нісона з нового “Голого пістолета”.





Фільм під назвою “Об’єкт X” або ж “Холодне сховище” / Cold Storage в оригіналі дещо нагадує “Останніх з нас” за сюжетом, але супроводжує події комедійними елементами.

В центрі історії перебуває дует Тревіса (Кірі) і Наомі (Джорджина Кемпбелл), які працюють на складі, розташованому на території колишньої військової бази США. Одного дня з підземних рівнів “виривається” раніше герметично ізольований паразитичний грибок, який перетворює нічну зміну персонажів на боротьбу на виживання. Допоможе їм в цьому досвідчений оперативник Роберта Квінн (Нісон).

Зрежисував фільм Джонні Кемпбелл (“Розтин прибульця”), а сценарій написав Девід Кепп (“Парк Юрського періоду”). Реліз в кінотеатрах запланований на 13 лютого.





На цей час “Об’єкт X” має майже ідеальний рейтинг Rotten Tomatoes: 90% на основі 10 рецензій. Критики відзначають захопливий сюжет, який не змусить глядачів нудьгувати, а також подібність із комедією жахів “Зомбі на ім’я Шон”.

“Це безглуздо, весело та огидно у найкращому сенсі”, — пише Джошуа Раян з FandomWire. “Від початку до кінця це досить передбачувана історія. Але завдяки чарівності трьох головних героїв та чіткому розумінню матеріалу Кемпбеллом, в результаті ми отримуємо захопливу виставу”.

Попри те, що Нісон безперечно є найбільшою зіркою в акторському складі, два молодших актори вже відомі своєю роботою над науково-фантастичними франшизами. Джо Кірі знявся як Стів Харрінгтон у всіх п’яти сезонах “Дивних див” (при цьому персонажа мали вбити ще в першому сезоні, але харизма актора зрештою зробила його одним з улюбленців), а Джорджина Кемпбелл мала досвід роботи в “Чорному дзеркалі”.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ