Фани зламали Netflix в очікуванні 9-го і неіснуючого епізоду "Дивних див"

Після тижня спекуляцій теорія Conformity Gate щодо нібито ще одного фінального епізоду “Дивних див” остаточно зруйнувалась, але початково — принесла трохи неприємностей Netflix.
Теорія під назвою Conformity Gate, яку активно поширювали в соцмережах, припускала, що творці “Дивних див” створили ще один секретний епізод для 5-го сезону, що нібито вийде 7 січня. При цьому Netflix жодних анонсів не давав — фани все надумали собі, шукаючи підказок в попередніх серіях.
Чимало глядачів були розчаровані фіналом і зокрема долею Од, яку грає Міллі Боббі Браун, тож повірили в альтернативне завершення. Теорія передбачає, що все, що нам показали брати Даффери в восьмому епізоді — це ніщо інше, як ілюзія, яку створив Векна. Персонажі нібито схрещують руки на випускному як сам Генрі Кріл, а С’юзі й Вікі не показують, бо він їх просто-таки не знає.
Можливо це збіг, але Netflix сам додав вогню в полум’я, анонсувавши містичне оголошення на 7 січня. Зрештою ним виявився тизер нових прем’єр стримінгу на 2026 рік. Міллі Боббі Браун на відео, до речі, була — але як Енола Холмс в третьому фільмі серії.
Зрештою ані це, ані оголошення в акаунті стримінгу про те, що “всі епізоди Дивних див вже транслюються”, не відмовили теоретиків: 7 січня всі як один стартували на сервіс, аби перевірити, чи з’явився “справжній” фінал і додали Netflix технічних проблем. Звісно, нічого нового в розділі “Дивних див” не було.
Нагадаємо, що реальний фінал “Дивних див”, окрім стримінгу, транслювався й у кінотеатрах і заробив понад $25 млн всього за день. Весь п’ятий сезон вже зараз доступний для перегляду на Netflix, тоді як наступного тижня чекаємо документальний фільм “Остання пригода”, що розкаже про залаштунки його створення.
