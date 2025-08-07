Якби The Last of Us став комедією: вийшов трейлер фільму "Холодне сховище" з Ліамом Нісоном та Джо Кірі з "Дивних див"

Кадри з фільму "Холодне сховище"

Ліам Нісон не збирався довго спочивати на лаврах, як нова зірка “Голого пістолета”, і вже наступного року з’явиться у “горорі-пародії на The Last of Us”.

“Холодне сховище” / Cold Storage — це апокаліптична комедія жахів, що оповідає про двох працівників складу (Джо Кірі з “Дивних див” та Джорджина Кемпбелл з “Варвара”), розташованого на місці колишньої військової бази США, які випадково випускають у світ паразитичний грибок. Нісон тут постає в ролі оперативника Пентагону Роберта Квінна.

Передумова, дуже подібна до хітового серіалу “Останні з нас” та гри The Last of Us, на якій він засновувався. Однак основою сюжету “Холодного сховища” слугував роман 2019 року від сценариста “Парку Юрського періоду” Девіда Кеппа. Сам Кепп написав сценарій до фільму, а режисером виступив Джонні Кемпбелл (“Розтин прибульця”).

Трейлер демонструє нам апокаліптичний ландшафт, в якому група людей в захисних костюмах виявляє на території засохлі трупи людей. Попри те, що сцена напружена, комедійний напрямок нам демонструють одразу — в незграбності персонажів Кірбі та Кемпбелла. Коли ті випускають грибок іх холодильного сховища, починається низка хаотичних подій включно з вибухом голови в одного з заражених і раптовою появою оленя в ліфті. Квінн Нісона в цей час відчайдушно намагається контролювати ситуацію дистанційно.

Прем’єра фільму “Холодне сховище” призначена на 2026 рік, поки без точної дати.

Трейлер (оригінал)

Джерело: Variety, THR