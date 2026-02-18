tradfi
Apple випустила публічні бети iOS, iPadOS та macOS 26.4: всі нові функції

Олександр Федоткін

Apple презентувала першу бета-версію майбутнього оновлення  macOS Tahoe 26.4, а також перші версії оновлень iOS 26.4, iPadOS 26.4, tvOS 26.4 та watchOS 26.4. 


macOS Tahoe 26.4 отримала низку нових функцій. Зокрема, у Safari повернули компактний макет вкладок. З’явилась функція обмеження заряду, яка дозволяє користувачам Mac обирати оптимальний рівень у діапазоні від 80% до 100%. Користувачі на базі процесорів Apple Silicon бачитимуть попередження щодо застосунків, які все ще використовують Rosetta 2, від якої компанія остаточно відмовиться разом з випуском macOS 27. 

Tahoe також остання версія macOS, яка працюватиме на ПК Apple на базі процесорів Intel. Наразі компанія працює над видаленням всіх функцій Intel, що залишились. У майбутніх версіях macOS Tahoe 26.4 можуть з’явитись додаткові функції, як от нові емодзі. Тестування оновлення триватиме протягом кількох найближчих тижнів, а офіційний запуск запланований навесні. 


iOS 26.4 та iPadOS 26.4 отримали чимало нових функцій. Однак перші бета-версії не містять нових можливостей Siri. За попередньою інформацією, Apple відклала запуск нової версії голосового помічника. В Apple Music додано функцію Playlist Playground, яка дозволяє створювати плейлист з використанням текстових підказок. Плейлисти тепер можна створювати на основі певної ідеї, настрою, почуттів, тимчасового періоду та багатьох інших факторів. Ще однією корисною функцією стала “Концерти поряд з вами”, а також оновлений зовнішній вигляд альбомів та плейлистів з повносторінковими обкладинками. 

В Apple Podcasts додано функцію потокової передачі відеоподкастів. Вона використовує потокове мовлення HLS для забезпечення високої якості перегляду. Відеоподкасти ще глибше інтегруються у застосунок “Подкасти”. 

Apple проводить тестування наскрізного шифрування (E2EE) для RCS-повідомлень. У бета-версії ця функція обмежена RCS-повідомленнями між iPhone за вимкненого iMessage. З рештою E2EE стане доступною для текстових повідомлень між iPhone та пристроями на Android. У iOS 26.4 зашифровані повідомлення RCS та iMessage відображаються зі значком замка. Серед інших функцій — оновлений центр облікових записів Apple для  App Store та Apple Music, віджет фонової музики, компактна панель вкладок у Safari в iPadOS 26.4. 

Також ми писали, що оновлення Apple iOS 27 “Rave” очистить код і покращить автономність. Разом з тим на iOS 26 перейшли лише 15% власників iPhone.

Джерело: MacRumors

