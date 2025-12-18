Новий голова Mozilla зробить з Firefox "сучасний ШІ-браузер"

Ентоні Ензор-ДеМео, CEO Mozilla / mozilla.org

Mozilla призначила нового генерального директора та офіційно взяла курс на ШІ у Firefox. З 16 грудня 2025 року посаду CEO Mozilla Corporation обійняв Ентоні Ензор-ДеМео. Він змінив Лору Чемберс, яка виконувала обов’язки тимчасового керівника й повертається до ради директорів компанії.

У своєму першому зверненні на посаді генерального директора Ензор-ДеМео заявив, що протягом наступних трьох років Firefox “еволюціонує в сучасний браузер із підтримкою ШІ”. Водночас він наголосив на ключовому моменті: ШІ-функції мають бути повністю опційними, їх можна буде легко вимкнути, а керування конфіденційністю та використанням даних залишиться прозорим і зрозумілим для користувачів.

Mozilla вже не вперше говорить про ШІ публічно. У листопаді компанія представила концепцію AI Window — окремої зони у Firefox, де ШІ-функції працюватимуть лише за згодою користувача. За даними The Verge, у 2026 році Mozilla планує запустити повноцінний AI Mode. Користувачам обіцяють вибір між різними моделями, включно з відкритими рішеннями та хмарними варіантами, які розміщуватиме сама Mozilla.

Втім, реакція спільноти виявилася напруженою. У соцмережах і коментарях дедалі частіше звучить думка, що Firefox обирають саме для того, щоб уникнути нав’язування ШІ, яке вже активно просувають інші браузери. Windows Central звертає увагу на дописи, де користувачі називають Mozilla “відірваною від реальності”. На Reddit обговорюють ризик перетворення Firefox на ще один перевантажений продукт із зайвими функціями.

Окремий блок критики стосується довіри. Люди запитують, які саме дані знадобляться ШІ, чи виконуватиметься обробка локально на пристрої або на віддалених серверах, і чи справді “опційні” можливості не стануть увімкненими за замовчуванням у майбутніх оновленнях. У коментарях на Hacker News також звучать побоювання, що інтеграція ШІ від великих провайдерів може перетворити браузер на “вхідні ворота” до хмарних асистентів.

З новим керівником Mozilla намагається знайти баланс між трендом на ШІ та цінностями, за які Firefox цінують роками: контроль, прозорість і приватність (нещодавно браузер отримав безплатний VPN). Чи вдасться зберегти довіру аудиторії — залежатиме від того, наскільки реально ШІ залишиться добровільним і підконтрольним користувачеві.

