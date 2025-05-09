Новий Папа Римський «трохи» геймер і дивився фільм «Конклав» напередодні обрання

Vatican Media

Якщо ви коли-небудь замислювалися, чим займається Папа Римський у вільний час, то в нас є відповідь — новий, американець Роберт Френсіс Превост (Папа Лев XIV), грає в ігри й дивиться фільми, як власне й усі ми.

Виявляється, що новий Папа входив до тієї самої групи священнослужителів, які, як повідомлялось днями, дивились фільм Едварда Бергера 2024 року, напередодні реального Конклаву, щоб пригадати сам хід процесу, оскільки стрічка зобразила його «надзвичайно точно». Про це в інтерв’ю NBC (через IGN) розповів старший брат Папи, Джон Превост.

«Він щойно закінчив дивитися фільм «Конклав», — каже Джон. «Тож знав, як поводитися. Я ж просто хотів відвернути його думки про майбутній конклав. Посміятися з чогось».

Нагадаємо, що фільм «Конклав» оповідає про одну з найсекретніших і найдавніших подій у світі — вибір нового Папи. Кардиналу Лоуренсу (Ральф Файнс) доручено провести цей таємний процес після несподіваної смерті попередника, але він опиняється в центрі змови та відкриває таємницю, яка може похитнути самі основи Церкви. Стрічка отримала премії BAFTA та «Оскар» за найкращий адаптований сценарій зокрема.

В іншому моменті інтерв’ю виявилось, що новий Папа — «трохи» геймер, оскільки полюбляє грати в ігри-головоломки Wordle від New York Times та Words with Friends, подібну до Scrabble.

«І це звичайна справа», — каже брат Папи.

Що цікаво, ігри не вперше в останні дні виринають в новинах про обрання Папи: раніше в мережі завірусилось відео іспанського телеканалу Cuatro, який ілюстрував подію Конклаву боєм з босом у Dark Souls 3; а італійці запустили онлайн-гру Fantapapa, що дозволила робити ставки на наступного Папу Римського (лише за перший тиждень там зареєструвалися 60 000 людей).