Opera запустила браузер Neon із вбудованим ШІ-агентом — доступ обмежений

Opera відкрила обмежений доступ до Neon — свого нового браузера з вбудованим штучним інтелектом.

Відсьогодні випробувати браузер Opera Neon зможе “обмежена кількість користувачів”, решту — відправлять до списку очікування. Ну і важливий момент, новинка вимагає передплати вартістю у $19,90 на місяць.

Ось три основні опції, які пропонує Neon для роботи з ШІ:

Tasks — виконує роль автономного робочого простору, який розуміє контекст і дозволяє використовувати штучний інтелект для аналізу, порівняння та дій з кількома джерелами одночасно.

— виконує роль автономного робочого простору, який розуміє контекст і дозволяє використовувати штучний інтелект для аналізу, порівняння та дій з кількома джерелами одночасно. Cards — за допомогою “карток” користувачі можуть зберігати підказки, які використовують найчастіше, а також комбінувати їх для складніших завдань. Ще одним цікавим аспектом цієї функції є магазин, який дозволяє користувачам переглядати та зберігати картки, завантажені спільнотою.

— за допомогою “карток” користувачі можуть зберігати підказки, які використовують найчастіше, а також комбінувати їх для складніших завдань. Ще одним цікавим аспектом цієї функції є магазин, який дозволяє користувачам переглядати та зберігати картки, завантажені спільнотою. Neon Do — ця функція виконує те, що стало відомим як “агентний перегляд”, але з цікавою новинкою: замість запуску сеансу браузера в хмарі, Neon Do працює в межах вашого фактичного сеансу браузера. Це означає, що агент може використовувати той факт, що ви, ймовірно, вже ввійшли в сервіси та платформи, які використовуєте найчастіше, тому може переміщатися від вашого імені, збирати дані з вашого контексту та працювати над завданням, яке ви йому доручаєте.

Окрім основних функцій, є інструмент Make (створює невеликі застосунки на основі запитів та потреб користувача) та Chat (дозволяє користувачеві взаємодіяти з Neon на основі контексту вебсторінки, яку він переглядає).

В Opera кажуть, що Neon був створений з урахуванням принципу конфіденційності, з цієї причини дані для входу та платіжна інформація залишаються на пристрої, і, що, можливо, ще важливіше, нічого не використовується для навчання.

Neon — не єдиний браузер з ШІ на ринку: у липні Perplexity запустила Comet, за ним послідував ChatGPT Agent від OpenAI; також цього місяця Atlassian придбала The Browser Company , яка виробляє браузер Dia, а Google випустила нові функції Chrome з підтримкою Gemini.

Раніше Opera запустила браузер Air з цікавими доповненнями для “психічного здоров’я” користувачів і концентрації уваги, а також додала в Opera 120 вбудований ШІ-перекладач з підтримкою 40 мов, в тому числі й української.

