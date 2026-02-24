Новий штучний інтелект Google з нуля створив робочу копію Windows 11

Google

Нова модель Gemini 3.1 Pro від Google з нуля створила у браузері робочу WebOS-копію Windows 11. Там є значки програм, меню “Пуск” і базова логіка вікон, що нагадує спрощену ОС.





20 лютого Google офіційно випустила Gemini 3.1 Pro, яка за внутрішніми тестами перевершила Gemini 3 Pro, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6 і GPT-5.2. У серії тестів на логічне мислення, мультимодальність і роботу з довгим контекстом модель посіла перше місце у 12 бенчмарках. Водночас у SWE-Bench Pro і SWE-Bench Verified, що перевіряють реальні інженерні задачі, результати були нижчими. Річ у тім, що ці тести вимагають комплексної роботи з кодом і виправлення помилок у великих проєктах.

Основний апгрейд стосувався здатності до складного міркування. Головна фішка нової моделі це здатність виконувати складні інженерні та креативні задачі. Блогер Chetaslua показав, як модель створює WebOS-версію Windows 11 одночасно з роботою в агентній системі. Раніше він демонстрував подібний проєкт на Gemini 3.0 Pro, але нова версія генерує значно ширший інтерфейс і базову взаємодію з системними елементами.





Окрім цього, Gemini 3.1 Pro створює інтерактивні проєкти рівня SimCity: малює мапи інфраструктури, симулює трафік і генерує візуалізацію міста. ШІ також пише код для 3D-симулятора польоту зграї птахів із керуванням жестами і генеративним саундтреком. Ще блогер зібрав модель сонячної системи, яка світиться, має інформацію про планети та між ними можна пересуватися.

Gemini 3.1 Pro вже доступний підписникам Google AI Pro та Ultra в застосунку Gemini і NotebookLM. Безплатним користувачам дають два запити до цієї моделі. Для розробників відкрили доступ через AI Studio, Vertex AI та API.

Джерело: 36.kr