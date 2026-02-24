Новий штучний інтелект Google з нуля створив робочу копію Windows 11

Нова модель Gemini 3.1 Pro від Google з нуля створила у браузері робочу WebOS-копію Windows 11. Там є значки програм, меню “Пуск” і базова логіка вікон, що нагадує спрощену ОС.
20 лютого Google офіційно випустила Gemini 3.1 Pro, яка за внутрішніми тестами перевершила Gemini 3 Pro, Claude Opus 4.6, Claude Sonnet 4.6 і GPT-5.2. У серії тестів на логічне мислення, мультимодальність і роботу з довгим контекстом модель посіла перше місце у 12 бенчмарках. Водночас у SWE-Bench Pro і SWE-Bench Verified, що перевіряють реальні інженерні задачі, результати були нижчими. Річ у тім, що ці тести вимагають комплексної роботи з кодом і виправлення помилок у великих проєктах.
Основний апгрейд стосувався здатності до складного міркування. Головна фішка нової моделі це здатність виконувати складні інженерні та креативні задачі. Блогер Chetaslua показав, як модель створює WebOS-версію Windows 11 одночасно з роботою в агентній системі. Раніше він демонстрував подібний проєкт на Gemini 3.0 Pro, але нова версія генерує значно ширший інтерфейс і базову взаємодію з системними елементами.
🚨 Gemini 3.0 Pro – ONE SHOTTED
I asked it for windows web os as everyone asked me for it and the result is mind blowing , it even has python in terminal and we can play games and run code in it
Google really cooked here , source code and prompt in comment box https://t.co/LGISM1DL4e pic.twitter.com/ePuWUy86Nk
— Chetaslua (@chetaslua) October 14, 2025
Окрім цього, Gemini 3.1 Pro створює інтерактивні проєкти рівня SimCity: малює мапи інфраструктури, симулює трафік і генерує візуалізацію міста. ШІ також пише код для 3D-симулятора польоту зграї птахів із керуванням жестами і генеративним саундтреком. Ще блогер зібрав модель сонячної системи, яка світиться, має інформацію про планети та між ними можна пересуватися.
Best Solar System Visualization By Gemini 3.1 Pro
Guys one thing is quite clear AI Studio High reasoning version is better than gemini app , no matter what subscription you have
Google Should atleast give option to choose reasoning level in the app , tag google guy pic.twitter.com/aFAgQMHhne
— Chetaslua (@chetaslua) February 22, 2026
Gemini 3.1 Pro вже доступний підписникам Google AI Pro та Ultra в застосунку Gemini і NotebookLM. Безплатним користувачам дають два запити до цієї моделі. Для розробників відкрили доступ через AI Studio, Vertex AI та API.
Джерело: 36.kr
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: