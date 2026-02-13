tradfi
В Google Docs з'явились аудіо-резюме від Gemini: не читайте, а слухайте документ

Олександр Федоткін

В Google Docs з'явились аудіо-резюме від Gemini: не читайте, а слухайте документ
Depositphotos

В Google Docs додано нову функцію аудіо-резюме, яка дозволяє прослуховувати документи.


Для цього необхідно у вебверсії перейти до меню “Інструменти” — “Аудіо” та знайти вкладку “Прослухати цю вкладку”. Незабаром також має з’явитись функція “Прослухати короткий зміст документа”. При цьому відкривається аудіоплеєр з повзунком за часовою шкалою та регуляторами швидкості відтворення (від 05x до 2x). Є також можливість обрати голос: диктор, переконливий, тренер і тому подібне.

9to5google

Gemini коротко переказує зміст документів, до кількох вкладок. Зазвичай викладення триває кілька хвилин з використанням природного стилю мови аби допомогти швидко та ефективно засвоїти інформацію. Таким чином можна швидко прослухати нотатки перед нарадою, або коротко викласти великий звіт, буквально за кілька хвилин виділивши основні моменти.

9to5google

Протягом найближчих тижнів аудіо-резюме у вебзастосунку Google Docs стане доступним для підписників:

  • Business Standard and Plus
  • Enterprise Standard and Plus
  • Google AI Ultra for Business add-on
  • Google AI Pro for Education add-on
  • Google AI Pro and Ultra

Нещодавно стало відомо, що Google готується запустити низку нових функцій для Gemini, зокрема можливість експорту користувачами діалогів з інших платформ штучного інтелекту. Google  також представила новий режим перегляду вхідних повідомлень в Gmail: замість традиційного списку, вам запропонують огляд тем та завдань на основі ШІ. А якщо ви загубили якогось листа, то просто запитайте Gemini.


До того ж Google запускає бета-функцію, яка дає змогу слухати переклад у реальному часі безпосередньо в навушниках. Технологічний гігант також додає до Google Translate розширені можливості Gemini та розширює інструменти для вивчення мов у застосунку Translate.

Google запускає Gemini 3 Flash, яка краще розуміє користувачів — вона стає моделлю за замовчанням у застосунку

Джерело: 9to5google

arrow left
arrow right
