banner
Новини ШІ 23.02.2026 comment views icon

Всюди ШІ: Google додала Gemini в адресний рядок Chrome

author avatar

Андрій Шадрін

Автор новин

Google робить повноцінне поле запиту AI Mode у адресному рядку Chrome
Photo: MakeUseOf.com

Після великого оновлення Gemini в Chrome минулого місяця доступ до AI Mode тепер з’явився у настільному браузері Google отримує ще одне оновлення — тепер безпосередньо в адресному рядку.


Раніше інтеграція в Omnibox Chrome виглядала як кнопка праворуч: усе, що вводилося, надсилалося в AI Mode. (Порада: клацніть правою кнопкою миші по адресному рядку й зніміть позначку з “Always Show AI Mode Shortcuts”, щоб вимкнути цю функцію.) Тепер ліворуч з’явилося меню “плюс” — таке саме, як на google.com/ai. В ньому відкриваються:

  • Останні вкладки
  • Додати зображення
  • Додати файл
  • Інструменти: Створення зображень (Nano Banana) та Глибокий пошук
  • Моделі Gemini 3: Auto та Pro

Пункт “Останні вкладки” дозволяє передавати AI Mode вміст відкритих сторінок — так само, як це вже працює з Gemini в Chrome. Тобто можна дати ШІ доступ до активних вкладок, щоб ставити запитання про їхній зміст, отримувати підсумки сайтів тощо. Після вибору опції адресний рядок розгортається в повноцінне поле запиту з підказками “Ask anything”, “Describe your image” та “Research anything”. Навколо поля з’являється характерне чотириколірне світіння.

Google робить повноцінне поле запиту AI Mode у адресному рядку Chrome
Photo: 9to5google

Цю розширену інтеграцію AI Mode в адресному рядку Chrome вже помічено у версії 145 настільного браузера. Серед інших нещодавніх оновлень AI Mode — на сайті додали “Canvas” як один із доступних інструментів у меню “плюс”. Крім того, нове меню AI Mode показує опції моделей Gemini 3, включно з Auto та Pro, що дозволяє користувачам вибирати між базовими й просунутими AI-режимами без переходу на окрему сторінку чи застосунок. Це робить вбудований ШІ більш гнучким залежно від завдань користувача.

Google робить повноцінне поле запиту AI Mode у адресному рядку Chrome
Photo” 9to5google

За даними Google, Gemini 3 — основна AI-модель, яка працює за цією інтеграцією, отримала покращене розуміння контексту та глибше мислення порівняно з попередніми версіями, а також набагато кращі показники на стандартних ШІ-бенчмарках, таких як ARC-AGI-2 і SWE-Bench Verified. Нові можливості AI Mode у Chrome продовжують розширюватись, але частина користувачів активно обговорює, що деякі функції можна вимкнути через chrome://flags, оскільки не всім подобається автоматична поява ШІ-опцій в адресному рядку.

Загалом, останні оновлення підкреслюють прагнення Google зробити ШІ більш доступним і безшовним у повсякденному використанні браузера — від швидкого підсумовування сторінок до комплексних запитів і створення контенту, не виходячи з адресного рядка.


Google Chrome на ПК отримав режим “розділеного перегляду”: як увімкнути

Джерело: 9to5google.com

Популярні новини

arrow left
arrow right
Концерт скасований через Google AI Overviews: ШІ помилково звинуватив виконавця у злочині
В Snapseed на iOS додали камеру з ручним керуванням і ретро-фільтри
Маркетологи Microsoft "спалились" на використанні Chrome в новій рекламі Windows 11
YouTube закрив коментарі та описи відео для людей із блокувальниками реклами
В бету Google Chrome додали вертикальні вкладки: як ввімкнути?
Google виправила безліч багів Pixel у Android 16 QPR3 Beta 2
В Android 17 додали інструмент DeliQueue: він зробить інтерфейс "плавнішим"
Google випустила Pixel 10a: "найкраща" система камер для смартфона за $500
Письменник Чак Вендіг переконав Google AI Overview, що в нього є кіт Сер Мяулінгтон фон Піссбрет, котрий розмовляє кантонською
Google Pixel 10a: офіційний рендер, ціна та дата виходу
Google закриває застосунок "Погода" на Android: прогноз тепер відкривається через Пошук із ШІ
Microsoft, Meta та Amazon платитимуть "Вікіпедії" за навчання ШІ — компанії уклали угоду
AirDrop для всіх: Google розширить обмін файлами з iPhone на "багато" Android-смартфонів
Google додала Gemini 3 в Gmail: тепер ШІ читатиме вашу пошту
20% інженерів ШІ, найнятих Google у 2025 році, вже працювали в компанії
Google закрила "хак" для перегляду YouTube без реклами в фоновому режимі
В Google Translate знайшли "прихованого" чатбота, який мріє втекти з ПК на свіже повітря
У Chrome для Android з’явилася функція закріплення вкладок, як на ПК
В застосунок Gemini додали Lyria 3: ШІ для генерації музики, що працює навіть з фото
В Chrome тестують функцію запуску браузера під час завантаження Windows
Google дозволив видаляти дані паспортів та особисті відверті фото з пошуку
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати