Всюди ШІ: Google додала Gemini в адресний рядок Chrome

Після великого оновлення Gemini в Chrome минулого місяця доступ до AI Mode тепер з’явився у настільному браузері Google отримує ще одне оновлення — тепер безпосередньо в адресному рядку.





Раніше інтеграція в Omnibox Chrome виглядала як кнопка праворуч: усе, що вводилося, надсилалося в AI Mode. (Порада: клацніть правою кнопкою миші по адресному рядку й зніміть позначку з “Always Show AI Mode Shortcuts”, щоб вимкнути цю функцію.) Тепер ліворуч з’явилося меню “плюс” — таке саме, як на google.com/ai. В ньому відкриваються:

Останні вкладки

Додати зображення

Додати файл

Інструменти: Створення зображень (Nano Banana) та Глибокий пошук

Моделі Gemini 3: Auto та Pro

Пункт “Останні вкладки” дозволяє передавати AI Mode вміст відкритих сторінок — так само, як це вже працює з Gemini в Chrome. Тобто можна дати ШІ доступ до активних вкладок, щоб ставити запитання про їхній зміст, отримувати підсумки сайтів тощо. Після вибору опції адресний рядок розгортається в повноцінне поле запиту з підказками “Ask anything”, “Describe your image” та “Research anything”. Навколо поля з’являється характерне чотириколірне світіння.

Цю розширену інтеграцію AI Mode в адресному рядку Chrome вже помічено у версії 145 настільного браузера. Серед інших нещодавніх оновлень AI Mode — на сайті додали “Canvas” як один із доступних інструментів у меню “плюс”. Крім того, нове меню AI Mode показує опції моделей Gemini 3, включно з Auto та Pro, що дозволяє користувачам вибирати між базовими й просунутими AI-режимами без переходу на окрему сторінку чи застосунок. Це робить вбудований ШІ більш гнучким залежно від завдань користувача.

За даними Google, Gemini 3 — основна AI-модель, яка працює за цією інтеграцією, отримала покращене розуміння контексту та глибше мислення порівняно з попередніми версіями, а також набагато кращі показники на стандартних ШІ-бенчмарках, таких як ARC-AGI-2 і SWE-Bench Verified. Нові можливості AI Mode у Chrome продовжують розширюватись, але частина користувачів активно обговорює, що деякі функції можна вимкнути через chrome://flags, оскільки не всім подобається автоматична поява ШІ-опцій в адресному рядку.

Загалом, останні оновлення підкреслюють прагнення Google зробити ШІ більш доступним і безшовним у повсякденному використанні браузера — від швидкого підсумовування сторінок до комплексних запитів і створення контенту, не виходячи з адресного рядка.





Джерело: 9to5google.com